Több száz orosz katonát öltek meg egy csapással Donyeck megyében

Az orosz katonák a helyi szakiskola épületében tartózkodtak - tették hozzá közleményükben. A kommunikációs osztály videófelvételt is közzétett, amelyen egy teljesen romba dőlt épület látható.

Igor Girkin - álnevén Sztrelkov -, a szakadár Donyecki Népköztársaság volt "védelmi minisztere" megerősítette a Telegramon, hogy az orosz csapatok jelentős emberveszteséget szenvedtek Makijivkában. A néhány hónapja ismét a Donyec-medencében tartózkodó Girkin - aki az orosz katonai hírszerzés ezredese - úgy vélte, hogy hasonló eset ezután is megtörténhet. Azt írta: főként mozgósított oroszokból álló alakulat tagjai tartózkodtak az iskolaépületben, és lőszereket is tároltak ott, ezért dőlt az romba.

VIDEÓ:

The soldiers were (allegedly) housed in ПТУ 19 (vocational school #19) in western Makiivka.



Video: https://t.co/uGsXl43Y2c



The Moscow Calling TG channel was initially skeptical that this was the location destroyed, but later confirmed a geolocation: https://t.co/k0SduqBHqa pic.twitter.com/f0Mn3ZcHW2