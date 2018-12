Több százszor lopott a szlovákiai bűnbanda, a magyar bíróság évekre lesittelte tagjait

Idősek otthonába, illetve szeretetotthonokba tört be még tavaly egy öttagú szlovákiai banda vagy 50 magyarországi helyszínen, amelyiknek a tagjait most az illetékes magyar bíróság egy pár évre bevarrta a börtönbe.

Ahogy az ugyeszseg.hu oldalán olvasható, a Békéscsabai Járási Ügyészség összesen 84 rendbeli bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett lopás bűntette és 273 rendbeli lopás vétsége miatt emelt vádat a bűnbanda tagjai ellen, és a Békéscsabai Járásbíróság egy úgynevezett előkészítő ülésen hozott ítéletet.

A szlovák állampolgárokból – 4 férfiból és egy nőből – álló bűnszövetkezet tagjai 2017. márciusától egészen 2017. november végéig garázdálkodtak, a következő munkamegosztás szerint: a banda főnöke az interneten kinézte a betörés célpontjait, majd a többiek kifejezetten a betörések végrehajtása érdekében utaztak Magyarországra. Nem henyélt az enyveskezű osztag, egy-egy éjszakai „látogatás” alkalmával több intézménybe is betört.

Betöréshez szükséges szerszámokat nem hoztak magukkal, hanem azokat is a helyszínen vagy a helyszín közelében lopták. Békés megyében Békéscsabán, Kondoroson, Körösladányban, Csabacsűdön és Vésztőn törtek be egy gondozási központba, több idősek otthonába, illetőleg egy szociális és gyermekjóléti intézménybe. Ezeken kívül az ország egész területén garázdálkodtak. Az egyes helyszínekről többszázezer, néhol többmillió forintos fogással távoztak.

A banda három tagját, köztük a vezetőjét is, 2017. november 27-én Komáromban, a Duna-hídnál fogták el, éppen amikor nagy mennyiségű lopott pénzzel Szlovákiába akartak távozni. A bűnbanda két további tagját pedig európai elfogatóparancs alapján Szlovákiában fogták el és a szlovák hatóságok adták ki a magyar hatóságoknak.

A Békéscsabai Járásbíróság egy úgynevezett előkészítő ülésen hozott ítéletet mind az öt vádlottal szemben, azaz tárgyalást nem is tartott. Hogy ez miért volt így, arról lejjebb még esik szó. A bíróság a bűnbanda vezetőjét 4 év végrehajtandó börtönbüntetésre ítélte, míg további három bűntársa 3 év 4 hónap, 2 év 4 hónap és 2 év 10 hónap börtönbüntetést kaptak. Ezen kívül a bíróság mind a négyüket 6 évre kiutasította Magyarországról és 6 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától is. A bűnbanda női tagja 2 év börtönbüntetést kapott, melynek végrehajtását 5 évre felfüggesztette a bíróság és őt is kiutasította 5 évre.

A Békéscsabai Járásbíróság épülete

Magyarországon 2018. nyarán hatályba lépett egy új törvény, ami a büntetőeljárásokat hatékonyabbá teszi. Bevezettek egy új jogintézményt, a már említett előkészítő ülést. Ennek lényege, hogy amennyiben ezen az ülésen a vádlott elismeri a terhére rótt bűncselekmény elkövetését és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, akkor már az előkészítő ülésen befejeződhet az eljárás. Amennyiben nem merül fel kétség a vádlotti beismerés önkéntessége és hitelt érdemlősége tekintetében, a bíróság végzést hoz a vádlott beismerésének elfogadásáról, majd a további bizonyítás mellőzésével a vádlott vallomása és a nyomozás során beszerzett bizonyítékok alapján ítéletet hoz az ügyben.

Az új szabályok szerint így akár három hónapon belül jogerősen befejeződhet egy-egy ügy. Bár ezt az új jogintézményt, az előkészítő ülést jellemzően kisebb súlyú bűncselekményekre – lopás, okirat-hamisítás, garázdaság, testi sértés, kábítószer birtoklása – "találták ki", de, ahogy a szlovákiai bűnbanda ügye is mutatja, az új jogintézménynek a nagyobb tárgyi súlyú és bonyolultabb, egyébként hosszadalmas bizonyítást igénylő ügyekben is helye lehet.

ugyeszseg/para