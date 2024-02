Több tízezer ember gyűlt össze Budapesten, a Hősök terén - a pedofília áldozataiért, a gyermekekért tüntettek

Odakint most szörnyek járnak - kiállás az áldozatokért, a gyerekekért, az egészséges társadalomért címmel tartottak tüntetést péntek kora estétől civilek szervezésében Budapesten, a Hősök terén.

Fotó: Facebook/Párbeszéd-Zöldek

A tüntetést online tartalomgyártók szervezték, és felhívásuk szerint azért hirdettek demonstrációt, mert fontosnak tartják, hogy felemeljék a hangunkat az áldozatok védelme, az átláthatóság, az emberi tisztesség és az őszinte társadalmi párbeszéd érdekében.

Gulyás Márton (Partizán), a "társadalmi kiállás" házigazdája a rendezvény kezdetén köszönetet mondott a megjelenteknek, hogy kiállnak az áldozatokért és a gyermekvédelem szükséges reformja mellett.

„Rábíztuk a gyerekek nevelését a társadalomra, és sajnos elbuktunk”

– tette hozzá Gulyás Márton, aki a Telex szerint egyébként 50 ezerre becsülte a jelenlévők számát.

„Vannak helyzetek, amikor az ember nem kussolhat”

– lépett színpadra Osváth Zsolt, aki szintén állami gondozott volt, és ő is megtapasztalta milyen visszaélések vannak a gyermekotthonokban. Úgy véli, a kormány hülyének nézi az embereket. Ezt a kijelentést abból kifolyólag tette, hogy Gulyás Gergely miniszter azt mondta a Kormányinfón, hogy igaz, hogy nem vizsgálták, de abban teljesen biztos, hogy nem történt hasonló visszaélés a gyerekekkel kapcsolatban

Azariah, azaz Bauko Attila mivel nem tudott jelen lenni a tüntetésen, videoüzenetet küldött. Többek között ezt mondta:

„A gyermekbántalmazás és a pedofília no go, a karaktergyilkosságok állami milliárdokból is legyen már no go.”

Ehhez hozzátette, hogy az állam már az oktatásügyet is leépítette.

„Nem vagy egyedül”

– folytatta a következő szónok, mégpedig Szabó Márton Csokker, a Jólvanezígy Youtube-csatorna egyik arca. Ő azt mondta, hogy ma megmutatták a tüntetésen lévők, hogy őket igazán érdekli a reménytelen helyzetben lévő emberek kétségbeesett próbálkozásai. Három kérdéssel szembesítette a hatalmat:

"Mit fog tenni a kormány azért, hogy minden gyermek emberhez méltó körülmények közt nőhessen fel?" "Mit fog tenni a kormány azért, hogy minden gyermek minőségi, az életre felkészítő oktatást kapjon?" "Mit fog tenni a kormány azért, hogy minden gyermek bizalommal fordulhasson valakihez, ha bántják?"

Tapasztó Orsi is megszólalt a pódiumon. Ő azt mondta, félve gondol arra örökbefogadó szülőként, hogy ki mit tehetett a gyermekével azelőtt, hogy még nem volt mellette. Nagyon hálás és köszönettel tartozik azoknak a személyeknek, akik megtanítják ezeknek a gyerekeknek, hogy mi a szeretet. Azt szeretné, hogy "minden gyermek biztonságban élhessen".

Fancsikai Eszter Orbán Viktorra utalva megjegyezte, ő is feldarabolná azokat, akik bántják a gyermekét. De ehhez hozzátette, hogy a jognak is ezt kéne tennie, egyben azt is, hogy megtorolják a gyermekeket ért sérelmeket.

A tüntetést Pottyondy Edina felszólalása zárta,. Többek "Szörnyállamról" beszélt, "ahol azt se tudni, hogy „a pedofilsegítőn és a szélsőjobboldaliakon kívül” kiket engedett el még a „kegyelemmaffia”.

Gulyás Márton végül egy gyűjtést is bejelentett: „25 millió forint, ez kell ahhoz, hogy egy egykori bántalmazott, jelenleg hajléktalanságban élő fiatal életét megmentsük, és a lakhatását végre biztosítsuk” – mondta, és megkérte a tüntetőket arra, hogy ők is adakozzanak. Azt ígérte, hogy beszámolnak majd arról, hogy mennyi pénz folyt be. A gyűjtés szervezője a Utcáról Lakásba! Egyesület.

MTI/Telex