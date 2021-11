Több tízezer embert ellenőriztek a rendőrök a napokban, hogy betartják-e a járványügyi intézkedéseket

Az elmúlt héten a rendőrség több mint 800 esetben járt el a járványellenes óvintézkedések megszegése miatt, és több mint 33 000 állampolgárt ellenőrzött. A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) különleges munkacsoportja figyeli a közösségi hálókat is. Gyűlöletbeszéd esetén, amennyiben az kimeríti a bűncselekmény fogalmát, eljárás indul. Erről keddi sajtótájékoztatóján számolt be Hamran István országos rendőrfőkapitány.

Fotó: TASR

Hamran szerint sok állampolgár üdvözli a rendőri jelenlétet az utcákon, van azonban egy szűk csoport, amelynek tagjai "erőteljesen követelik a jogaikat, de közben megfeledkeznek a kötelességeikről". Hozzátette: a rendőrök a bírságok kiszabásakor figyelembe veszik az egyedi körülményeket, valamint a szabálysértés súlyosságát. Arrogáns, agresszív viselkedés vagy ellenkezés esetén Hamran szerint helyénvaló a büntetőintézkedések alkalmazása.

Az elmúlt napokban a rendőrség leggyakrabban a kijárási tilalom és a nyitvatartási tilalom megsértése, a maszkviselés elmulasztása és az orvos által előírt karantén megsértése ügyében intézkedett. "473 esetben a rendőrök helyszíni bírságot szabtak ki, 239 esetben figyelmeztették a szabályszegőt, 76 ügyet továbbítottak az illetékes regionális közegészségügyi hivatalnak, 29 ügyet még nem zártak le" - tájékoztatott a rendőrség. A rendőrfőnök elmondása szerint év elejétől a rendőrök csaknem 70 000 jogsértéssel foglalkoztak.

Hamran példaként említett egy szolgáltató egységet, amely nem tartotta be az óvintézkedéseket, majd ignorálta a szankciókat is, beleértve a legmagasabb, 5000 eurós büntetést. A rendőrség ezért továbbította az ügyet a Szlovák Közegészségügyi Hivatalnak. A kereskedőt 20 000 eurós büntetés fenyegeti, és bevonhatják a vállalkozói engedélyét is. Három személy ellen, akik megtámadták Pavol Jarčuška infektológust, garázdaság ügyében indult eljárás.

Hamran kijelentette: nem látna problémát abban, ha kötelezővé tennék az oltást a kritikus infrastruktúrában dolgozók számára.



(TASR)