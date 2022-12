Több tucatnyi tűzoltó egész éjszaka küzdött a lángokkal Egyházkarcsán

Hodosi Tibor, a járási tűzoltók bevetési egységeinek parancsnoka szombaton reggel elárulta, ezekben az órákban a rejtett tűzfészkek után kutatnak, ami már a likvidálás befejező szakaszát jelenti. Tűz tehát már nincs, viszont ellenőrizni kell a helyszínt, nehogy valahol esetleg újra fellobbanjon a helyenként esetleg még parázsló papír.

A tűz a hatalmas papírbálákon nagyon gyorsan terjedt, a Dunaszerdahelyi járás minden állomásáról kivezényeltek tűzoltókat a helyszínre. Érkeztek továbbá Nagyszombatból, Pozsonyból pedig nagy teljesítményű ventilátort hoztak. Hodosi elmondta, hogy három szakaszt hoztak létre a csarnoknál és előtte, mivel a tűz időközben a kint lévő bálákra is átterjedt, és a több emeletes magasságban lévő papír folyamatosan lángolt.

Az Evergreen, illetve a község munkagépekkel hordták el az égő papírt a tűzfészektől távol, hogy a telephely egy másik pontján egy gödörbe helyezzék és földdel lepjék le.

A munkálatok egész éjszaka folytatódtak, Hodosi szavai szerint összesen 55 hivatásos és önkéntes tűzoltó váltotta egymást a helyszínen. A környék falvainak (Egyházkarcsa, Dercsika, Dióspatony, Királyfiakarcsa, stb.) önkéntes tűzoltóegységei is mindvégig segítették és támogatták a hivatásos tűzoltók munkáját.

Három helyszínről, a környező tavakból hordták folyamatosan tartálykocsikkal a vizet, óriási mennyiségre volt ugyanis szükség.

Személyi sérülés szerencsére nem történt, és Hodosi Tibor elmondása szerint a csarnok nagy részét is sikerült megmenteni, az anyagi kár viszont így is jelentős, az előzetes információk szerint megközelítheti vagy meg is haladhatja az egymillió eurót.