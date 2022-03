Több volt februárban a COVID-19 okozta haláleset Szlovákiában – mutatjuk, melyek voltak a leggyakoribb halálokok és hol volt a legrosszabb a helyzet

Februárban csökkent a halálozási arány Szlovákiában, de nőtt a COVID-19 okozta halálesetek száma – tájékoztatott szerdán a Statisztikai Hivatal (ŠÚ).

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Összesen csaknem 4900 ember halt meg, közülük 539-en COVID-19-ben, ez a betegség volt a harmadik leggyakoribb halálozási ok Szlovákiában. A legtöbb halálesetet a keringési rendellenességek okozták.

A pandémia előtti öt év februári átlagához képest 2022-ben csupán 1,1 százalékkal volt magasabb a halálozási arány.

A halálozási adatok korcsoportokra bontva (kékkel a 2015-2019 közötti átlag, narancssárgával a 2020-2022 közötti átlag):

Az idei év eleje óta a halálozások száma és az összesített többlethalálozási arány is csökkent, tehát már második hónapja közelítettük meg a járvány előtti állapotot. „2022 januárjában és februárjában több mint 3000-rel kevesebb ember halt meg, mint 2021 ugyanezen hónapjaiban, amikor a járvány kitörése óta kialakult helyzet tetőzött. A halálozási ráta egy évvel ezelőtt még megközelítőleg 70%-os volt, idén januárban pedig 7%-ra csökkent, jelenleg februárban pedig már majdnem elérte a járvány előtti szintet" – mondta Zuzana Podmanická, a Statisztikai Hivatal népességügyi osztályának vezetője.

A COVID-19 ismét feljebb került a leggyakoribb halálokok listáján

A koronavírus-fertőzés következtében februárban 539-en vesztették életüket. Bár az omikron variánsra leginkább enyhébb tünetek voltak jellemzőek, a COVID-19 mégis az elhalálozások 11 százalékának oka volt. A leggyakoribb halálokok listáján így a januári negyedikről februárban a harmadik helyre ugrott. Februárban minden kilencedik halálesetet a COVID-19 okozott.

A leggyakoribb halálok továbbra is a szív- és érrendszeri megbetegedés (45 százalék) volt, második helyen a daganatos megbetegedések (19 százalék) állnak.

Regionális tekintetben Trencsén megyében volt a legmagasabb a koronavírus-fertőzés okozta halálesetek aránya (18 százalék), majd következik Nagyszombat megye (17 százalék). A legalacsonyabb COVID-19 okozta elhalálozási arány Nyitra megyében (6 százalék) és Pozsony megyében (9 százalék) volt.

Ismét nőttek a regionális különbségek a többlethalálozási arány tekintetében

Míg 2022 februárjában a halálozások száma országos tekintetben megközelítette a járvány előtti évek szintjét, addig a régiókban jelentős különbségek mutatkoztak. Szlovákia nyolc megyéjéből hatban volt megfigyelhető többlethalálozás. A legmagasabb Trencsén megyében volt, Pozsony és Nyitra megyében viszont alacsonyabb volt a halálozások száma, mint a járvány által nem befolyásolt 5 éves átlag.

Továbbra is a fiatalabb nyugdíjasok esetében a legrosszabb az arány

A halálozások túlnyomó többsége továbbra is a 65 év feletti idősek (3,9 ezer fő) körében következett be. A többlethalálozás ebben a korcsoportban továbbra is megmaradt, a halálozások száma 7%-kal haladta meg a járvány előtti ötéves átlagot.

A statisztikákat leginkább a fiatalabb nyugdíjasok (65 és 74 év közöttiek) alcsoportja befolyásolta már a világjárvány kezdete óta, ebben a korosztályban februárban a többlethalálozási arány több mint 15 százalék volt.



