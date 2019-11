Többen érzik úgy, jobban élnek a szlovákiai átlagemberek

A lakosság közel 12 százalékának véleménye szerint a rendszerváltozás óta nem sokat változott az életszínvonal. A felmérésből az derül ki, hogy két nagy csoportra oszlik az ország, a két csoport teljesen eltérően értékeli az elmúlt 30 évet. „A férfiak és a nők véleménye nem sokban tér el, inkább az életkorral és a képzettséggel függ össze ez a különbség” – állítja Kočan.

A rendszerváltás óta történt változásokról a fiatalok véleménye a legjobb, továbbá a jobb szociális helyzetben lévőké, a Pozsonyi kerületben, valamint a nagyobb városokban élőké. Az is érvényes, hogy minél idősebb és minél alacsonyabb végzettségű a válaszadó, annál negatívabban értékeli az 1989 óta végbement változásokat, és többségük azt állítja, hogy most rosszabbul élünk, mint ’89 novembere előtt. A 60 év fölöttiek véleménye a legrosszabb, 56 százalékuk adott olyan választ, hogy rosszabbul élünk, 33 százalékuk szerint pedig sokkal rosszabbul.

A lakosság a határok megnyitását értékeli a legtöbbre. A válaszadók 45 százaléka a rendszerváltozás jelentős pozitív hozadékának tartja a határok megnyitását, az utazás, a külföldön tanulás lehetőségét. A lakosság több mint negyede szerint az életszínvonal is emelkedett, amit abban látnak, hogy mindenféle áruhoz hozzá lehet jutni a boltokban, hogy magasabbak a fizetések, jobb anyagi helyzetben vannak a családok és több lehetőség áll a fiatalok előtt. A válaszadók további negyed része a szólásszabadságot, a vallásszabadságot és az információhoz való szabad hozzájutást értékeli a legtöbbre.

A lakosok kb. 30 százaléka szerint romlott az életszínvonal a bársonyos forradalom óta, főleg ami a családjuk anyagi helyzetét, az alacsony fizetéseket, a túl alacsony nyugdíjakat, a lakáshoz jutás nehézségét, az élelmiszerek minőségének romlását illeti. Ilyen választ adtak a 60 évnél idősebb és az alacsonyan képzett megkérdezettek. Közülük vélik a legtöbben úgy, hogy az emberi kapcsolatok is rosszabbak, mint a rendszerváltás előtt. A középkorú lakosok szerint most elhelyezkedni is nehezebb, és nőtt a munkanélküliség. A 60 év felettiek romlást látnak a szociális rendszerben, az egészségügyben, az oktatásban és a közbiztonság terén is. A felmérés október végén és november elején készült, 1000 embert kérdeztek meg.

