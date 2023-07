Többen meghaltak egy összedőlt kairói lakóházban (VIDEÓ)

Az állami MENA hírügynökség jelentése szerint a mentőcsapatok legalább kilenc holttestet emeltek ki egy négyemeletes épület romjai alól Kairó Hadaek el-Kubbah nevű negyedében.

Négy túlélőt is kiemeltek és kórházba szállítottak, a hatóságok pedig biztonsági okokból kiürítették a szomszédos lakóházakat - közölte a MENA.

