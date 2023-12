Többméteres hullámok ostromolják Kalifornia partjait, többen kórházba kerültek (VIDEÓ)

Úgy tűnik, az emberek előszeretettel mennek a veszély felé, ugyanis olyannyira kíváncsiak erre a jelenségre, hogy hajlandóak kimenni a partra nézelődni. Ebből persze csak a baj van.

A CBS videóján látható, hogy a partot érő hullám több ember elsodor, egy autós is próbál elhajtani. A víz összesen húsz embert sodort el, kilenc embert kórházba kellett szállítani.

Hasonló történt az ABC által posztolt videóban, itt szintén bámészkodókat sodort el a víz.

Cities along the California coast are warning residents that the rough waters caused by a Pacific storm this week can quickly turn into dangerous waves. pic.twitter.com/RNJrlqUGSG