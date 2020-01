Többtucatnyian megsebesültek az újabb iraki tüntetéseken

A rendőrök könnygázt, hanggránátokat és éles lőszert is bevetettek a tiltakozók feloszlatására. A hatóságok közlése szerint 13 tüntető és 14 rendőr sebesült meg Bagdadban. Egészségügyi források arról számoltak be, hogy két tiltakozó életét vesztette az iraki fővárosban. Egyiküket fejbe lőtték, másikukat pedig eltalálta egy könnygázgránát. A demonstrálók kövekkel és Molotov-koktélokkal dobálták a biztonsági erőket. A megmozdulások miatt a belvárosba vezető több főutat is le kellett zárni.

Az iraki hírügynökség jelentése szerint Bagdadban mindenhol sikerült visszaszorítani az útlezáró tüntetőket, és valamennyi út ismét járható. A tüntetők az ország több pontján is próbálták eltorlaszolni a nagyvárosokat összekötő utakat, akcióikkal iskolák és közhivatalok működését akarták megbénítani.

A dél-iraki Násziríja városban a tüntetők lezárták a Bászrába vezető autópályát. Egy tisztségviselő elmondása szerint egy járműből tüzet nyitottak a demonstrálókra, hat ember megsebesült. Násziríjában a tüntetők egyhetes határidőt adtak a kormánynak arra, hogy teljesítse a politikai reformokra vonatkozó követeléseiket, ellenkező esetben újabb megmozdulásokkal fogják fokozni a nyomást. Országszerte több helyen csatlakoztak a tüntetők az ultimátumhoz.

Bászrában két rendőrt halálra gázolt egy civil autó, amelynek vezetője akkor rohant bele a rendőrökbe, amikor épp próbálta kikerülni az összetűzések helyszínét. Kerbela és Nedzsef síita városokban is tüntetések voltak: a tiltakozók utakat zártak le, és gumiabroncsokat gyújtottak fel.

A déli olajmezőket nem érintették a megmozdulások - mondták el az illetékesek.

Irakot október eleje óta bénítják meg tömegtüntetések, a tiltakozók - többségükben fiatalok - az általuk korruptnak tekintett és az irakiak többségét szegénységben tartó politikai elit távozását és független kormányfő kinevezését követelik. Az elmúlt hónapok tüntetései során eddig legalább 500 ember halt meg.

A korábbi kormányfő, Ádil Abdel Mahdi a tüntetések nyomására novemberben lemondott, de ügyvezetőként a helyén maradt. A politikai patthelyzetet azóta sem sikerült feloldani.



