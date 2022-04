Tojástáncot jár az "orosz tojást" gyártó szlovák cég, mindenkinek meg akar felelni

Miután az orosz tankok megjelentek Ukrajnában, több cég is arra jutott, ideje "orosztalanítani" néhány termékének a megnevezését. Korábban már írtunk arról, hogy az orosz fagyi sorsára jut sokak másik kedvence, az orosz tojásnak is nevezett kaszinótojás. Most egy másik szlovákiai gyártó lépett hasonlót, amelyik azonban nem fordít teljesen hátat az orosz verziónak sem.