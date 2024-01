Tökéletes volt az összhang Orbán-Fico találkozón, Fico megvédi Magyarországot az Európai Unióban

Teljes volt az egyetért a magyar-szlovák miniszterelnöki találkozón Budapesten, Orbán Viktor és Robert Fico minden alapvető kérdésben egyetértett. Nagy a barátság is a két kormányfő között, Fico szívesen látja magánemberként is Szlovákiában Orbánt, és meghívta hivatalos látogatásra is.

Fotó: MTI

Teljes egyetértésben zárult Robert Fico szlovák és Orbán Viktor magyar miniszterelnök első hivatalos találkozója Robert Fico negyedik kormányciklusa alatt. A közös sajtótájékoztatójukból az derült ki hogy ugyan a két ország kapcsolatainak fejlesztéséről is tárgyaltak, de a legfontosabb téma a közös fellépés volt az Európai Unióban.

Robert Fico elmondta, hogy támogatja Orbán Viktor minden uniós javaslatát, és a legfontosabb uniós témákban egyetértés van köztük.

Magyarország nem Davos

Több mint egy óra késéssel kezdődött a két miniszterelnök közös sajtótájékoztatója, amelyen mindketten szívélyesen üdvözölték egymást. Orbán Viktor kiemelte, hogy milyen hosszú és eredményes időszakok vannak mögöttük, és külön hangsúlyozta, hogy újra Robert Fico lett a szlovákiai partnere.

„A kormányának és nemzetének, Szlovákia népének is sok sikert, erőt és jó éveket kívánok” – köszöntötte Orbán Ficót.

Robert Ficót nagyon meghatotta, hogy Orbán fellobogózta Budapestet a szlovák delegáció tiszteletére. „Jól esik olyan országba érkezni, ahol a hidakon együtt látjuk a szlovák és a magyar zászlókat” – köszönte meg a meghívást Fico. Szerinte Magyarország nagyon jól megérti Szlovákiát, amit rögtön ellenpontozott azzal, hogy holnap már Davosba utazik, aholl ilyen fogadtatásra nem számít.

„Már besoroltak engem az úgynevezett „piszkos 12”, a „dirty twelve” csoportba” – panaszkodott Fico.

Szerinte szembe kell szállni azzal a politikával, hogy megbélyegzik azokat, akik nem értenek egyet az egyetlen „helyes állásponttal”. Fico szerint Orbán nagyon népszerű Szlovákiában az egyszerű emberek körében.

„Népszerű vagy, mert harcolsz az országod nemzetállami érdekeiért, megvalósítod, amit a választóidnak ígértél, és véded az országod szuverenitását” – dicsérte meg tegeződve Fico Orbánt.

A szlovák miniszterelnök itt megmutatta „kisebbségbarát” oldalát, elmondta, hogy számára mindegy, hogy kinek milyen a nemzetisége. „Mindenkinek ugyanolyan problémái vannak, és a kormány kötelessége, hogy Szlovákia minden lakosát ugyanúgy kezelje” – mondta Fico. Arról is nagy örömmel tájékoztatta Orbánt, hogy a nemrég kinevezett kisebbségi ügyi kormánybiztos, Horony Ákos magyar nemzetiségű.

Fico ukrán problémát lát, nem orosz-ukrán háborút

Az uniós témákban és az orosz-ukrán háború kérdésében is teljes az egyetértés a két fél között. „Elutasítjuk a migrációs paktumot, amikor azt akarják tőlünk, hogy vagy befogadjuk a menekülteket vagy minden menekültért 20 ezer eurót fizetünk” – panaszolta Fico.

Egyetértenek Ukrajna kérdésében is, és Fico következetesen „ukrán kérdésről” beszélt, nem említve, hogy az „ukrán kérdés” az valójában az orosz-ukrán háború.

„Meggyőződésünk, hogy Ukrajnának nincs katonai megoldása, és a jelenlegi stratégia, amit Ukrajnában alkalmaznak, nem működik. Mindig nagyra értékelem, ha ezeket a szavakat nyíltan, minden megingás nélkül megismétled európai szinten is” – dicsérte Orbánt Fico, meg sem említve Oroszország szerepét.

Fico egyben támogatásáról biztosította Orbánt az Ukrajna támogatásával és az uniós költségvetés módosításával kapcsolatos javaslatairól is.

Visegrádot valaki „szétverte”

A visegrádi együttműködésről is egyforma véleménnyel vannak, ráadásul ezt az együttműködést Fico szerint szétverték.

„Tragédiának tartom, hogy V4-et működésképtelenné tették, szándékosan tették működésképtelenné” – állítja Fico.

Azt nem árulta el, hogy ezt kik „követték el”, de úgy véli, hogy az volt a cél, hogy ezt a 65 millió lakosú térséget, a négy országot megosszák.

Egyetértenek abban is, hogy nem szabad megszüntetni az Európai Tanácsban az egyes tagállamok vétójogát. „Ha alapvető politikai biztonsági kérdésekben valamilyen többségi szavazással fognak dönteni, az a vég kezdete az unió számára” – mondta Fico. Szerinte ugyanis ez a nagyok diktátuma lesz a kisebbek irányába. Arról nem beszélt, hogy a többségi szavazás már most is létezik bizonyos kérdésekben, és komoly feltételek teljesítését követeli meg, hogy a nagy tagállamok ne tudjanak ezzel visszaélni.

Fico megvédi Magyarországot

Fico a legfontosabb témának azonban az Európai Parlament határozatait nevezte, amelyek a magyar kormányt életét is megkeserítik, és holnap várhatóan Szlovákia ellen is megszavaznak egyet.

„Nagy nemtetszéssel figyelem, ami az utóbbi időben mindkét kormány körül folyik” – utalt Fico az Európai Parlament már elfogadott és tervezett határozataira.

Kifogásolta, hogy ellenzéki EP-képviselők kezdeményezésére az Európai Parlament holnap határozatot akar elfogadni Szlovákia ellen, amelyben a büntetőtörvénykönyv módosítása és a speciális ügyészség megszüntetése kapcsán akarnak tiltakozni. Szerinte ezzel az ellenzéki képviselők Szlovákiának akarnak ártani.

Aggódik azonban Magyarország miatt is, mert vannak, akik el akarják venni a szavazati jogot a magyar kormánytól.

„Amíg a szlovák kormány elnöke leszek, sohasem fogok egyetérteni azzal, hogy megbüntessünk egy országot azért, mert harcol a szuverenitásáért – mondta Fico – Magyarország jogainak bármilyen korlátozásához szükség van minden tagállam szavazatára. Én, Robert Fico, a szlovák kormány elnöke kijelentem, hogy sohasem fogok egyetérteni ilyen támadással Magyarország ellen.”

- lpj -