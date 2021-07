Tokió 2020 - Milák és Szabó is elődöntős 100 méter pillangón

A 200-on aranyérmes Milák Kristóf, valamint Szabó Szebasztián is bejutott az elődöntőbe 100 méter pillangón csütörtökön a tokiói olimpia úszóversenyén.

Az előfutamban Milák 50.62 másodperces idejénél csak a világcsúcstartó amerikai Caeleb Dressel volt gyorsabb, ő 50.39 másodperces olimpiai rekordot úszott.

Szabó 51.67 másodperces idejével a 14. helyen várja a magyar idő szerint péntek 3.30 órától sorra kerülő elődöntőt.

"Sikerült pihenni, aludni is az aranyérem után, így a hangulatom is javult. Teljesen elégedett vagyok, én is annyira vettem komolyan, mint Dressel, legalább egy másodperccel erősebben kell majd kezdeni élesben"