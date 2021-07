Tokió 2020 - Milák Kristóf olimpiai csúccsal aranyérmes 200 méter pillangón! 

A BHSE 21 éves világklasszisa már az első 50-en élre állt, hiába kezdett be tőle megszokott módon a dél-afrikai Chad le Clos, London ötkarikás bajnoka. Milák féltávnál ugyan visszaesett a harmadik helyre, de a második százra fordulva magabiztos előnyre tett szert, mert közvetlen riválisai fáradni kezdtek, míg Kenderesi szokásos taktikájával versenyzett, azaz a mezőny hátsó felében, hatodik-hetedik helyen tempózott energiát spórolva az utolsó 50 méterre.

A hajrában már csak az volt a kérdés, hogy Milák milyen idővel diadalmaskodik, végül 1:51.25 perccel, minden idők harmadik legjobb eredményével, amellyel megdöntötte a legendás Michael Phelps pekingi, 2008-as olimpiai csúcsát.

Kristof Milak wins the first Olympic 200m butterfly final since 1996 without Michael Phelps. Milak takes Phelps' Olympic record time and now owns the four fastest times in history. U.S. fails to medal in men's 200m fly for first time since 1988.