Tökösen viselkedik az ombudsman, Pozsony vezetője is kiáll a kisebbségek mellett

Mária Patakyová ombudsman és Matúš Vallo, Pozsony főpolgármestere is támogatja a hétvégén megrendezésre kerülő pozsonyi szivárványos menetet, azaz a büszkeségnapi felvonulást. Patakyová erről abban a videóban tájékoztatott, amelyet kedden tett közzé a közösségi oldalán.

Michaela Pavelková, az ombudsmani iroda szóvivője hozzátette: az emberi jogok biztosa elfogadta a meghívást és személyesen is részt vesz a rendezvényen, annál is inkább, mert nem lát jelentős előrelépést az ügyben.

Az ombudsman a videóban egy nemzetközi szabványt említ, mely szerint a magánélethez és a családi élethez való jog védelméhez hozzátartozik a homoszexuálisok jogainak tiszteletben tartása is. „Úgy vélem, ma már ahelyett, hogy azt kérdeznénk, kellenek-e olyan jogi eszközök, amelyek garantálják az azonos nemű párok méltóságteljes élethez való jogát, inkább azt kell megkérdeznünk, hogy milyen konkrét lépéseket tehetünk ennek érdekében” – mondta Patakyová.

Az ombudsman idén harmadszor lép fel a szivárványos meneten, és ezúttal is jelképes szolidaritást vállal a felvonulókkal azáltal, hogy az ombudsmani iroda ablakából kilógatnak egy szivárványos zászlót.

Korábban a koalíciós SNS bírálta az ombudsmant a szivárványos menet támogatása miatt. A Híd viszont, amely Patakyovát az ombudsmani hivatal élére jelölte, kiállt mellette.

Vallo elmondása szerint korábban is rendszeresen járt a szivárványos menetre a Para együttessel. „Idén is részt veszek rajta, és beszédet is mondok. Ezzel semmiképpen sem csökkentem a család mint téma súlyát és fontosságát, de abban a helyzetben, amikor a kisebbségeknek egyre több verbális és non-verbális támadással kell szembesülniük, szükségét érzem kiállni mellettük, és támogatni azokat, akik a társadalmunkban jogosan érezhetik veszélyben magukat” – fejtette ki a polgármester.

TASR