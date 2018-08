Tökösödik a pozsonyi diplomácia: beparancsolták az orosz nagykövetségi vezetőt, mert kavartak egy szlovák álhírgyári anyaggal

Ilyen sem történik minden nap: A Miroslav Lajčák vezette külügy csütörtökön behívatta a pozsonyi orosz nagykövetség ügyvivőjét, mert a katonai attaséjuk a hírhedt szlovák álhírportál egyik termékét kirakta a hivatalának a Facebook-oldalára. Azzal még nem is lenne akkora baj, ha az orosz diplomata csak egy átlagos baromságot tett volna közszemlére, de ez a Hlavné správy nevezetű propagandaoldalon megjelentetett cikk már a felvezetőben odapakol a szlovákiai politikusoknak is. És ez a diplomáciában fura húzás nem nyerte el a szlovák külügyminisztérium tetszését. Szokatlan határozottsággal meg is üzenték Moszkvának, ne avatkozzanak be a belügyeinkbe és ne terjesszenek dezinformációkat.