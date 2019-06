Tom Hill amerikai üzletember lehet az állítólagos Caravaggio-festmény vevője

A Judit lefejezi Holofernészt című festmény árverését június 27-ére tűzték ki, ám két nappal korábban az aukciót váratlanul lefújták, mert a kép elkelt egy magán tranzakció keretében. Az eladást lebonyolító Labarbe toulouse-i aukciósház sem a vevő kilétét, sem az eladási árat nem hozta nyilvánosságra egy titoktartási megállapodásra hivatkozva, csak azt közölte, hogy egy "nagy múzeumhoz" közel álló külföldi gyűjtőről van szó, és a kép "egy nagy múzeumban kerülhet kiállításra".

A friss médiaértesülések szerint a vitatott eredetű festmény a befektetési alapokkal foglalkozó Tom Hill üzletemberhez és gyűjtőhöz került, aki közismerten közeli kapcsolatban áll olyan nagy intézményekkel, mint a New York-i Metropolitan Művészeti Múzeum vagy a Fritz Kollekció, de februárban feleségével együtt alapítványt hozott létre New Yorkban saját gyűjteménye bemutatására is. A New York Times úgy tudja, hogy a feltételezett Caravaggiót kiállíthatják a washingtoni Nemzeti Művészeti Galériában vagy a Los Angeles-i Paul Getty Múzeumban is.

Továbbra is hétpecsétes titok, mennyiért kelt el az 1607-ben keletkezett bibliai tárgyú festmény, amelyet a Labarbe 30 millió eurós induló áron akart piacra dobni az elmaradt csütörtöki árverésen.

A több mint 400 éves festményt véletlenül, 2014 áprilisában egy csőtörés nyomán fedezték fel egy Toulouse környéki házban, ahol mintegy 150 éve rejtőzött. A képen a bibliai Judit látható, aki Bethulia városában élt. Judit a várost körülzáró Holofernész asszír hadvezér táborába ment, és a hadvezér kegyeibe férkőzött, majd lefejezte.

A festményt az eredetiségével kapcsolatos kételyek miatt nem vásárolta meg sem a francia állam, sem egyetlen francia közgyűjtemény, így a képre mint "nemzeti kincsre" 2016-ban elrendelt kiviteli moratórium tavaly novemberi lejártával szabadon eladhatóvá vált. Tom Hill egy 2017. júniusi interjúban azt mondta, ő személy szerint cseppet sem kételkedik abban, hogy a chiaroscuro mesterének munkájáról van szó.

A festményt nem tartják hamisítványnak, de a szakértők szerint lehetséges, hogy a képet Caravaggio egy tanítványa vagy kortársa festette.

Ha valóban eredeti, ez a második olyan Caravaggio-festmény, amely a részeg asszír tábornokot, Holofernészt lefejező Juditot ábrázolja. Az első, 1600-ra datált kép a római Barberini-palotában látható.

MTI