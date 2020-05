Tombol a járvány több latin-amerikai országban, rekordok dőlnek meg

Tombol a koronavírus-járvány több latin-amerikai országban: Mexikóban a halálozások, Argentínában és Kolumbiában az új esetek naponta regisztrált számának rekordja dőlt meg szerdán.

A nagyjából 126 millió lakosú Mexikóban újabb 353 halálesetről számoltak be, ami a legmagasabb, amelyet egy nap során feljegyeztek a járvány február végi kezdete óta. Az országban 1997 újabb koronavírus-fertőzöttet regisztráltak.

Mexikóban eddig 3926-an haltak bele a fertőzésbe, és 38 324 koronavírus-fertőzéses esetet regisztráltak. Ezen kívül 277, gyaníthatóan koronavírus-fertőzés okozta halálesetet tartanak nyilván, ezek igazolására egyelőre a laboratóriumi eredményekre várnak. Az egészségügyi hatóságok szerint további 22 980 gyaníthatóan koronavírus-fertőzött van az országban, akik esetében szintén a laboratóriumi vizsgálatok eredményeire várnak.

A kormány szerdán ismertette a járvány miatti korlátozások lazítására vonatkozó tervét, leszögezve, hogy annak alkalmazása "önkéntes alapú", nem kötelező érvényű sem az állampolgárokra, sem a regionális hatóságokra nézve. A tervezet szerint Mexikó május 18-án újraindítja gépjármű-, bánya- és építőiparát, s június 1-től megkezdi a korlátozó intézkedések fokozatos feloldását a járványügyi helyzettől függően. Áprilisban felfüggesztették a nem alapvető fontosságú gazdasági tevékenységeket, de nem határoztak meg szankciókat azokkal a cégekkel szemben, amelyek nyitva tartottak.

Andrés Manuel López Obrador elnök mindazonáltal otthonmaradásra kérte a lakosságot.

Kolumbiában 659 újabb koronavírus-fertőzöttről számoltak be, ami rekordnak számít. A hatóságok 14 újabb halottról adtak hírt, így 493-ra nőtt a fertőzésből eredő halálesetek száma az országban, a regisztrált fertőzöttek száma 12 272.

Iván Duque kolumbiai államfő bejelentette, hogy a járvány fékezése érdekében fokozzák a katonai jelenlétet a kolumbiai-brazíliai-perui hármashatár közelében lévő Leticia városban, ahol 743 fertőzöttet és 26 halálesetet jegyeztek fel.

A kolumbiai bevándorlási hivatal keddi közlése szerint több mint 52 ezer venezuelai állampolgár tért önként haza Kolumbiából azóta, hogy korlátozásokat vezettek be a járvány terjedése ellen. Kolumbia a legfőbb úti célja a gazdasági válság és belpolitikai felfordulás elől menekülő venezuelaiaknak, akik közül mintegy 1,8 millióan menekültek a szomszédos országba, ahol a karantén miatt számos bevándorló munka nélkül maradt, és ennek következtében tízezrek döntöttek a hazatérés mellett.

Nicolás Maduro venezuelai elnök eközben bejelentette a járvány miatt március 13-án elrendelt rendkívüli állapot meghosszabbítását június 13-ig. Venezuelában eddig 423 koronavírus-fertőzöttről és a fertőzésből eredő 10 halálesetről számoltak be.

Kolumbiához hasonlóan Argentínában is megdőlt a naponta regisztrált új fertőzöttek száma, 285 újabb esetről számoltak be, ezzel 6563-ra nőtt az eddig feljegyzett fertőzöttek száma az országban. Az egészségügyi tárca kedden újabb öt halálesetről számolt be, így már 319-re nőtt a halottak száma Argentínában.



(MTI)