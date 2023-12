Tömeggyilkosság a prágai Károly Egyetemen, már több mint 15 halottról, és 24 sérültről szólnak a hírek

A cseh államfő megdöbbenését fejezte ki a lövöldözés miatt. "Megdöbbentettek az események. Szeretném mély sajnálatomat és őszinte részvétemet kifejezni az áldozatok hozzátartozóinak" - írta az X mikroblog portálon Petr Pavel, aki csütörtökön fejezi be kétnapos párizsi látogatását.

Petr Fiala kormányfő, aki a tragikus esemény miatt megszakította olomouci látogatását, este nyolckor tart sajtótájékoztatót. Martin Vondráček rendőrfőnök közölte: a lövöldözésben huszonnégyen sebesültek meg, kilencük állapota súlyos.

Bohuslav Svoboda polgármester közlése szerint a támadó lezuhant az épület tetejéről és meghalt, nem megerősített tanúvallomások szerint pedig előbb maga ellen fordította a fegyverét. Az iDnes portál szerint a tettes a 24 éves David K., aki a közép-csehországi Kladnói járásból származik.

