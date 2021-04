Torkukon akadt a hamburger, amikor a zsaruk bekopogtattak a kocsijuk ablakán

Két érettségizős haver pár hete elugrott egy zsolnai autós gyorsétteremhez, hogy felmarkoljanak egy kis elemózsiát. A "városi" rendőrök meg tettek arról, hogy a két fiatalnak elmenjen az étvágya.

google.maps (Zsolna)

A 18 éves Daniel és barátja készültek, ezért a zsebükben ott lapult egy friss dokumentum arról, hogy az antigénes tesztjükkel minden rendben, az arcukat meg szájmaszk takarta, amikor a drive-in étterem ételkiadásra szolgáló ablakán keresztül megkapták a rendelésüket. A srácok átvették a hamburgereiket és rögtön le is állították a kocsijukat a közeli bevásárlóközpont parkolójában, hogy csillapítsák éhségüket. Jóízűen falatoztak, egyszer csak kopogtattak az ablakukon. Járőröző "fekete" zsaruk álltak a járgány mellett, akik felszólították a fiúkat, hogy tilos a kocsiban falatozgatni.

"Azt hittem, rosszul hallok, amikor az autó ablakán kopogtató rendőr azt mondta, hogy mivel kijárási korlátozás van érvényben és ezért akár 1650 euró büntetést is kiróhatnak. Vittem volna haza a kihűlt hamburgeremet? Ez badarság!" - háborgott a diák, aki jelezte a rendőröknek, hogy ennyi pénzt képtelen kifizetni. Végül 10 eurós büntetést perkált le, de máig nem érti az okokat. A zsaruk azt is mondták neki, legközelebb húzódjanak be az erdőbe, mert a bevásárlóközpont előtti parkoló szem előtt van, és ha ott nem lennének kamerák, saját akaratukból ezzel nem is foglalkoznának. Daniel számára így sem világos, mi az, amiben hibázott, hiszen az ételkiadós árusítás engedélyezett volt. Az érettségiző srác sorsára jutott jópár zsolnai polgár.

A település rendőrsége és a város szóvivője erről ugyanazt mondja. Szerintük a személyes adatok védelme miatt a tárgyalt szabálysértéssel kapcsolatban csak az ügy érintettjét tájékoztathatják, és ha valaki úgy érzi, panaszt is emelhet az intézkedés miatt. Daniel más barátja is így járt, de mindenki beletörődve kifizette a helyszíni bírságot, nem volt senkinek kedve vitatkozni a hatóság embereivel. Bírósághoz fordulni akkor lenne érdemes, ha a pórul járt személyek összefognának.

(Cas)