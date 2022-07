A török elnök a gabonaexport újraindítását szolgáló fekete-tengeri folyosó megnyitását szorgalmazza

A gabonaexport újraindítását szolgáló fekete-tengeri folyosók megnyitását szorgalmazta Recep Tayyip Erdogan török elnök hétfőn orosz hivatali partnerével, Vlagyimir Putyinnal folytatott telefonbeszélgetésében.

Recep Tayyip Erdogan (TASR/AP)

A török államfő hivatalának tájékoztatása szerint a két vezető egyebek között "megvitatta a szíriai és az ukrajnai helyzetet is az Oroszország által folytatott hadművelet tükrében, valamint biztonságos folyosók létrehozását a Fekete-tengeren a gabonaexport számára". Erdogan szerint "elérkezett a tettek ideje, ami a gabonaexportot szolgáló biztonságos folyosók létrehozását illeti".

Erdogan újfent az ukrajnai válság "stabil és igazságos" rendezését sürgette békés, tárgyalásos úton. A török elnök hozzátette, hogy Ankara, mint korábban is, most is minden erőfeszítést kész megtenni a Moszkva és Kijev közötti tárgyalásos folyamat újraélesztésére.

A gabonafolyosók létesítéséről június 8-án egyeztetett Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és török kollégája, Mevlüt Cavusoglu Ankarában. Putyin nemrég bejelentette, hogy Moszkva kész szavatolni az ukrán gabonát szállító teherhajók biztonságát, amennyiben Kijev aknamentesíti kikötőit és lehetővé teszi az orosz ellenőrzés alá került Mariupolon és Berdjanszkon keresztüli áruforgalmat. Június 21-én török és orosz katonai küldöttségek tárgyaltak Moszkvában a biztonságos folyosók kialakításáról. Erdogan a NATO június végi madridi csúcstalálkozóját követően közölte, hogy Ankara hajlandó a mezőgazdasági termékek exportjával foglalkozni. Mint mondta, az ukrán kikötőkben mintegy húsz török teherhajó kész az áruszállításra.

