Törölte az auschwitzi lágert ábrázoló díszeket weboldaláról az Amazon

A karácsonyfára szánt csillagokon és harangokon - de más tárgyakon, például sörnyitón is - Auschwitz, a legnagyobb náci haláltábor helyszíneit mutató fotók voltak. Ezeket kínálta eladásra valaki a kereskedői portálon.

It seems that @amazon has removed all of the "Christmas ornaments" with the images of the former Auschwitz camp. Thank you everyone for your activity and response. https://t.co/VGFnSDMWM9