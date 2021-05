Törölték a kamaszok Pfizerrel való oltásának időpontjait

Miután szerdán este egy műszaki átállást követően az elektronikus váróteremben lehetővé tették, hogy a 16 év felettiek közül bárki bejelentkezzen a koronavírus elleni oltásra, néhány órán belül több száz, de lehet, hogy több ezer 16 és 18 év közti fiatal kapott konkrét időpontot.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András

Ez sokakat felháborított, például Igor Matovič pénzügyminisztert (!) is, aki a Facebookon jelezte, hogy bízik benne, hogy az egészségügyi minisztérium cselekedni fog, nehogy egészséges, 16-17 éves tinédzsereket oltsanak be krónikus betegek helyett a Pfizer vagy a Moderna vakcinájával.

Pénteken az egészségügyi minisztérium ennek megfelelően cselekedett is, és sajtóközleményben jelezték, hogy az oltásra jelentkezők egy részének, a 18 éven aluliak számára kiosztott időpontok módosítása mellett döntöttek. Az így felszabaduló időpontokat azok számára teszik elérhetővé, akik ugyan később regisztráltak, de 60 éven felüliek vagy krónikus betegségben szenvednek. A kamaszoknak, akik előzőleg kaptak időpontot, a következő sms-t küldték (forrás: Denník N)

"Az egészségügyi minisztérium tudatosítja, hogy ez komplikációt okoz némelyik tinédzser számára. Ezzel a lépéssel azonban azok - nyugdíjasok és krónikus betegek - számára kívánja lehetővé tenni mihamarabb az oltást, akik a leginkább veszélyeztetettek a Covid-19 által" - áll a minisztériumi közleményben, majd hozzáteszik, a váróterembe bejelentkezettek közül mindenki megkapja az időpontját később.

A baklövést azzal magyarázza a minisztérium, hogy a rendszer szerdai átállítását követően több tízezer 16 éven felüli személy jelentkezett be az elektronikus váróterembe, és azokban az oltóközpontokban, ahol nem telt be az összes időpont a Pfizerrel való oltásra, a rendszer automatikusan a 16-18 éveseket rendelte be, mivel a Pfizer az egyetlen vakcina ma Szlovákiában, amelyet a 18 éven aluliak számára is be lehet adni.

(Denník N)