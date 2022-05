Történelmet írt a Giro d'Italián, aztán ünneplés közben kilőtte a szemét a pezsgődugóval (VIDEÓ)

A 2011-es Giro-győztes Michele Scarponi emlékének szentelt etap megnyerésével a 22 esztendős Girmay lett az első fekete-afrikai kerékpáros, aki szakaszsikert ünnepelhetett az olasz körversenyen. Az U23-as vb-ezüstérmes győzelem feletti önfeledt öröme ugyanakkor csak az eredményhirdetésig tartott, mivel a pezsgősüveg bontásánál gyakorlatilag szemen lőtte magát a dugóval, és mivel az eset után a bal szemével nem látott, Jesiben kórházba szállították. A vizsgálatok bevérzést állapítottak meg az elülső szemkamrában.

820 pm @GrmayeBiniam has just left hospital in Jesi #Giro105 His start in stage 11 looks unlikely. In the morning the team will communicate about it pic.twitter.com/WvBC5Z2ZJL