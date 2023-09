A történelmi Felvidék műemlékeit ismertető ezer oldalas képes enciklopédia kiadására készül a komáromi egyesület

Nagyszabású vállalkozásba kezdett a komáromi SINE METU Egyesület, tagjai az első saját könyvkiadásukra készülnek. A Szlovákia – a történelmi Felvidék műemlékeinek képes enciklopédiája című könyvet sajtótájékoztató keretében mutatták be szeptember 21-én, Komáromban.

Peter Kresánek, Kustyán Ilona, Szeder László, Orosz Örs (Cséfalvay Á. András felvételei- Továbbiakért kattints!)

A könyvet Orosz Örs egyesületi elnök, a projekt kezdeményezője, Peter Kresánek – szerző, Szeder László – fordító és Kustyán Ilona – lektor mutatták be.

Orosz Örs elmondta, e könyv megélt már több szlovák kiadást, egy angol kiadást és most következik a magyar kiadása.

Ez egy ezer oldalas enciklopédia, mely hétezer kép segítségével mutatja be Szlovákia 17 500 műemlékét. Nem egy szócikkekbe tagolt lexikonról, hanem egy útikönyv formájában, közérthető formában megalkotott kiadványról van szó.

A könyv írója, Peter Kresánek mesélt a mű létrejöttéről. Megtudtuk, nem kevesebb, mint 15 évvel ezelőtt döntötte el, hogy belefog élete fő művének elkészítésébe. 2010-ben jelent meg szlovák nyelven az átfogó képes útikönyve. Mint azt elmondta, a szlovák kiadást az angol nyelvű kiadás követte, melyek iránt egyaránt nagy érdeklődést mutattak a bel- és külföldi olvasók.

Kresánek szívügyének tartja Szlovákia épített örökségének népszerűsítését, így nem volt kérdés számára, hogy elfogadja-e az Orosz Örs által kínált lehetőséget, miszerint a SINE METU Egyesület kiadná az említett könyvet magyar fordításban. „Örömmel fogadtam a lehetőséget, hiszen így kielégíthetjük a magyar olvasók igényeit is” – tette hozzá.

A szerző után Szeder László vette át a szót, akiről Orosz Örs elmondta, nem hivatásos műfordító, sokkal inkább földrajztudós, aki a könyvben bemutatott összes helyszínt bejárta már. „Laci barátom nagy figyelmet szentelt az írásban szereplő adatok leellenőrzésére is. Az egyes helyszínek közti távolságokat vagy személyesen mérte le, vagy pedig a modern technológiák segítségével. Nem hagyatkozott a régebbi mérésekre, ugyanis azokban még előfordult némi pontatlanság” – fűzte hozzá a SINE METU elnöke.

Szeder László aláhúzta, hatalmas megtiszteltetés számára, hogy Kresánek eme jelentős művét ő fordíthatja le magyar nyelvre. „Ez nem egy hagyományos útikönyv, ennél sokkal többről van szó. Átmenetet képez a művészettörténeti és országot népszerűsítő kiadvány között. A gazdag képanyag és a szakszerű, rendkívül részletes építészettörténeti leírások minden olvasót közelebb hoznak Szlovákia műemlékeihez” – hangzottak el Szeder szavai.

Az is kiderült, a közel 3 kilós kötet fordítása mintegy 3 ezer órát vett eddig igénybe.

A lektor, Kustyán Ilona külön gratulált Szeder Lászlónak a munkájához. Kifejtette, Szeder munkájában nyoma sincs a tükörfordításnak. A szöveg gördülékeny, közérthető formában lett megírva. „Az enciklopédia nem címszavakból áll.

Senki ne várja azt, hogy egy unalmas, száraz szöveget fog olvasni. Az enciklopédia egy olyan szabad teret nyújtó tudománytár, mely lehetővé teszi, hogy egy adott témát komplexen kezeljen a szerző. Ez meg is történik ebben a könyvben”

– kezdte Kustyán, majd hozzátette, a könyv segítségével nyugatról keletre haladva, a régi vármegyék mentén járhatjuk be Szlovákiát. Megjegyezte, az egyes települések régi és mai szlovák nevét is megtaláljuk benne, sőt, a magyar nyelvű változatban magyar vonatkozású hivatkozások is helyet kaptak. Dicsérte továbbá, hogy az enciklopédia teli s tele van gyönyörű képekkel, illetve részletes rajzokkal, melyek segítségével sokkal jobban megismerheti az olvasó az ország szépségeit.

Orosz Örs továbbá elmondta egy rendkívül dicséretes munka keletkezett Kresánek úr keze alatt. „Szeretett volna valami országos szintűt letenni a kultúra asztalára, és ez sikerült is neki. Hiszem azt, hogy a magyar fordítással nagyban hozzá fogunk járulni a hazai turizmushoz. Úgy gondolom, egy ilyen katalógus egyszerűen hiányzott. Azért mertünk belevágni, mert eddig nem volt ilyen jellegű kiadvány.”

Bár még nincs lefordítva és betördelve az összes oldal, hamarosan a munkálatok végére érnek, így

várhatóan ősszel már a könyvespolcokon láthatjuk a Szlovákia – a történelmi Felvidék műemlékeinek képes enciklopédiája című könyvet, melyet 129 eurós áron terveznek a piacra dobni.

(SzC)

