Történelmi győzelmet arattak a dunaszerdahelyi kézis lányok!

Első idei bajnoki mérkőzésén a tabellát vezető cseh Baník Most gárdáját győzte le idegenben a dunaszerdahelyi HC DAC női kézilabdacsapata a cseh-szlovák MOL Ligában.

Fotók: Hcdac.sk

Aki lemaradt a mérkőzésről, ITT megtekintheti.

"A csallóközi sárga-kékek a találkozó legelején magukhoz ragadták a vezetést, és a végig jól működő védekezés mögött lévő remek kapusteljesítménynek, valamint a kitartó, szép megoldásokat tartalmazó támadójátéknak köszönhetően magabiztos, öt gólos győzelmet arattak. Debre Viktor vezetőedző nagyon büszke játékosaira" - írja a klub weboldala.

Edzői értékelés:

„Hosszú kihagyás után a legnehezebb ellenfelünkkel idegenben kezdtük el a 2021-es esztendőt. A listavezető Baník Most az elmúlt évadban nem sok esélyt adott nekünk, de mi úgy készültünk a mérkőzésre, hogy beleadunk mindent, és megpróbáljuk a legjobbat kihozni magunkból. A lányok első perctől nagy akarással játszottak, a védekezés is úgy működött, ahogy megbeszéltük, aminek köszönhetően a mérkőzés legnagyobb részében eredményesen tudtuk a lövőiket hatástalanítani. A zárt védekezésünk eredményeként a kapusteljesítményünk is átlagon felüli volt, és támadásban is sorra mutattak be a lányok remek megoldásokat. Természetesen van hova fejlődnünk, és nem játszottunk hibátlanul, de most az örömé kis időre a főszerep, mert minden győzelmet meg kell tudni ünnepelni, de utána az előttünk álló nagyon zsúfolt időszakra kell erőteljesen koncentrálnunk. Gratulálok a csapatnak, remek munkát végeztek."

Eredmény: DHK Baník Most – HC DAC Dunaszerdahely 29:34 (15:17) legtöbb gólt szerző játékosok: Smetková 9/3, Šustková 5, Maňáková 3, Zachová 3/2 – R. Bízik 10/4, M. Rajnohová 7, Élő 5 büntetők: 8/5 – 4/4, kiállítások: 1 – 6, piros lap: 37. Bugár (DAC) - három kiállítást követően, játékvezetők: Bareš és Uhlíř (mindketten csehek)

További mérkőzések:

HK Hodonín – DHC Plzeň 23:29 (10:16)

HK Slovan Duslo Šaľa – DHK Zora Olomouc 37:21 (15:13)

TJ Sokol Písek – ŠŠK Prešov 24:24 (11:12)

Iuventa Michalovce – DHC Sokol Poruba 41:19 (19:9)

A bajnokság állása (mérkőzés / pontszám):

Forrás: Slovakhandball.sk

(parameter/hcdac.sk)