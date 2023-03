Történelmi szakácskönyveket árvereznek el Párizsban - árukat félmillió euróra becsülik (FOTÓ)

A gasztronómiáért és a könyvekért egyaránt rajongó báró 15 ezer kötetes könyvtárának öt évszázad szakácsművészetét bemutató receptkönyveit szerdáig láthatják az érdeklődők a Christie's aukciósház párizsi központjában. Az online árverést csütörtökön tartják.

A most precious icunabula: the only known complete copy of the first printed cookbook to be illustrated, still in its first half-binding.



Guillaume TIREL (ca. 1310-1395). Le cuisinier taillevant. Si sensuit le viandier… Lyon: Martin Havard [ca. 1495-1496]. pic.twitter.com/ztku3ftlfP