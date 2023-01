Törvényellenes volt a novemberi népszavazás a sliači amerikai támaszpontról

A sliači amerikai támaszpontról szóló novemberi referendum törvényellenes volt az ügyészség szerint – közölte Jaroslav Naď védelmi miniszter a Facebookon.

Fotó: TASR - archív

“A járási ügyészség szerint a helyi népszavazásról szóló általánosan kötelező érvényű rendelet nincs összhangban az önkormányzati törvénnyel” – részletezte.

A tavaly októberi önkormányzati választásokkal együtt, de egy másik helyiségben zajlott a helyi népszavazás a közép-szlovákiai Sliačon, amit a város egy, a helyi lakosok 31%-a által aláírt petíció nyomán írt ki. Az aláírásokat akkor gyűjtötték, amikor Szlovákia ratifikálta a védelmi szerződést az USA-val.

Sliačon végül a választásra jogosultak közel 54%-a vett részt (2161-en adtak le érvényes szavazatot), és ez az arány elegendő lett volna a sikeres népszavazáshoz is. Ugyanakkor csupán a választásra jogosultak 37%-a (1513) ment át a népszavazásra, és nekik is csupán kb. a 75%-uk értett egyet a feltett kérdéssel, tehát összességében körülbelül a választásra jogosultak 27%-a.

A védelmi miniszter az eredmény kihirdetése után kijelentette, hogy az nem jelent semmit Szlovákia vagy a kormánya, a védelmi minisztérium, de még Sliač városa számára sem. Leszögezte, hogy a sliači reptéren nem is volt, most sincs és nem is lesz amerikai katonai bázis. Hangsúlyozta, hogy ez az egész téma csak a választások előtti kampány része volt.



(FB/para)