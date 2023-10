Törvénysértést követhetett el Šutaj Eštok azzal, hogy felfüggesztette Čurilláékat

Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) újonnan kinevezett belügyminiszternek sikerült hamar feldühítenie az ellenzéket a rendőrségnél tett lépéseivel.

Matúš Šutaj Eštok (Fotó: TASR)

Hamran István leváltásával és Poprádra történt áthelyezésével például eléggé kegyetlen lépést tett, amire korábban nem volt példa, ráadásul úgy, hogy Hamrannal még nem is találkozott, ő pedig már korábban beadta felmondását és néhány nap múlva egyébként is távozott volna a rendőrség kötelékéből. Megszüntette ezután a rendőrkapitány helyetteseinek posztját is, és felfüggesztette a legsúlyosabb politikai korrupciós és visszaélési ügyek némelyikét vizsgáló Ján Čurillát és társait, akik a NAKA keretein belül vizsgálták ezeket az eseteket.

Mivel Čurilláék nemrég speciális védelmi státuszt kaptak, Lucia Plaváková, a PS alelnöke szerint felmerül a köztisztviselői hatalommal való visszaélés bűntényének gyanúja. Hasonlóképp gondolja Michal Šipoš (Slovensko) is, aki viszont az ügyvédekre bízza, hogy "megvédjék ezeket a nyomozókat, akik hosszú ideje a maffia ellen dolgoznak."

A bejelentőket védő hivatal is megerősítette, hogy státuszuk védelmet élvez, nem nyúlhatnak hozzájuk a hivatal beleegyezése nélkül. "A hivatal egyetlen kérvényt sem kapott munkáltatótól arra, hogy beleegyezést adjunk ki valamilyen munkaügyi esetben. El kell mondani, hogy egy ilyen művelet a megtörténte esetén a törvényből adódóan érvénytelen" - jegyezték meg.

Plaváková szerint Šutaj Eštok emellett a belügyi iránymutatást is megsértette, ami előírja, hogyan kell eljárni az ilyen személyzeti utasítások esetében.

A bejelentőket védő hivatal szerint abban az esetben, ha valóban törvénysértés történt, ők csak pénzbírságot szabhatnak ki a minisztériumra.

Matej Neumann szerint Šutaj Eštok a törvény szerint járt el, amely kimondja, hogy fel kell függeszteni azt a rendőrt, mely megalapozottan gyanúsítható bűntény elkövetésével.

Csakhogy épp a bíróság mondta ki, amikor a vizsgálótisztek vizsgálati fogságáról döntöttek két éve, hogy nemcsak a vizsgálati fogság, de maga az ellenük irányuló büntetőeljárás is megalapozatlan. Ódor Lajos korábbi kormányfő pedig azt is jelezte, hogy törvénytelenül hallgathatták le a nyomozócsoportot az irodájukban.

Az ellenzéki képviselők szerint mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Fico- és Pellegrini-kormányok bűntetteit a szőnyeg alá söpörjék.

(Joj TV)