Törvényt sért a tanár, ha nem idegen nyelvként oktatja a szlovákot?

A parlament elfogadta az oktatási törvény módosítását, amely több ponton is kedvez a nemzetiségi iskoláknak. Meghatározza, hogy mit jelent a nemzetiségi oktatásügy, és előírja, hogy a szlovákot idegen nyelvként kell oktatni, a gyakorlatban azonban sok változást nem eredményez. Ráadásul a szlovák nyelv oktatására vonatkozó előírása diszkriminatív a magyar iskolákban dolgozó szlováktanárok számára.

Fotó: TASR

Az oktatási törvény napokban elfogadott módosítása végre meghatározza, hogy mi is az a nemzetiségi oktatás, eddig ugyanis a jogszabályok nem ismerték ezt a fogalmat. Ez a változás az oktatási minisztérium államtitkára szerint is jelentős lépés előre. „Eddig nem volt definiálva, hogy melyek is azok a nemzetiségi iskolák, mi a nemzetiségi oktatásügy. Sokat beszéltek róla, de nem volt sehol leírva, hogy ez pontosan mit jelent” – magyarázta a Paraméternek Svetlana Síthová, a regionális és nemzetiségi oktatásért is felelős államtitkár.

Szerinte további fontos változás, hogy a törvény azt is definiálja, hogy mi a különbség a többségi és a nemzetiségi iskolák között.

„A nemzetiségi iskolák abban különböznek, hogy a feladatuk a nemzeti kultúra fejlesztésének elősegítése és a nyelvi identitás erősítése az adott kisebbség körében” – magyarázta az államtitkár.

Svetlana Síthová, az oktatási minisztérium államtitkára (Fotó: Paraméter)

Fontos, de szimbolikus változás

Ezt a változást fontosnak, de inkább csak szimbolikusnak tartja Prékop Mária, a Szövetség Híd platformjának az oktatásügyi szakértője. „Örülök, hogy nem csak egy egyszerű meghatározásként került a törvénybe a nemzetiségi oktatásügy, hanem tartalmazza azt is, hogy a nemzetiségi oktatás feladata a kulturális és nyelvi identitás erősítse is” – értékelte röviden a változást a Paraméternek Prékop.

Azt azonban már kifogásolja, hogy ezen a definíción túl máshol nem jelenik meg a törvényben a nemzetiségi oktatás.

„Sem a pedagógiai dokumentáció esetében, sem az iskolaprogramnál nem írja le, hogy milyen legyen ez a nemzetiségi iskola esetében, tehát a tartalmi része nincs rendesen kidolgozva” – magyarázta a szakember.

Prékop szerint ugyanis a nemzetiségi és a többségi iskola között nemcsak a tanítási nyelv jelenti a különbséget. „Nemcsak az a lényeg, hogy más nyelven tanítjuk ugyanazt az anyagot, vannak olyan tantárgyak is, amelyek tartalmilag sem ugyanazok, mint a szlovák iskolákban, például a történelem, és ezt már nem határozza meg a törvény” – mondta Prékop.

Magyar pszichológus, logopédus

Kifogásolja azt is, hogy a törvény nem írja elő, hogy az állami oktatási programot a kisebbség nyelvén is ki kell adni. „Az iskola oktatási programját, ami az állami program alapján készül, ki kell adni két nyelven, de az állami program nincs meg magyarul” – mondta Prékop. Ennek következménye, hogy az iskolák maguk fordítgatják magyarra az állami oktatási programot.

Egy másik problémának tartja, hogy a jogszabály továbbra sem biztosítja azt a jogot, hogy a kisebbséghez tartozó tanulók anyanyelvükön kaphassanak szakszolgálati segítséget.

„Például a törvény továbbra sem garantálja, hogy a magyar tanulókat magyarul beszélő pszichológus, logopédus segítse – mondta Prékop. – Mi javasoltuk ezt, de sajnos nem került bele a törvénybe.”

Ezek alapján Prékop úgy véli, hogy a magyar iskolák számára a gyakorlatban sok minden nem fog változni. „Ez egy fontos, de inkább csak szimbolikus lépés, ennél fontosabb lett volna meghatározni, hogy mit kellene anyanyelvén megkapnia a tanulónak. Ezt viszont már nem tartalmazza a jogszabály. A nemzetiségi iskola kifejezést mindig is használtuk, de a nemzetiségi oktatásügy nem szerepelt a törvényben. Most már benne lesz, de sajnos nem kapcsoltak hozzá megfelelő tartalmat” – véli Prékop.

A szlovák mint idegen nyelv

Gyimesi György (OĽaNO) javaslatára bekerült a törvénybe egy mondattal az is, hogy a nemzetiségi iskolákban az idegen nyelv oktatásának módszerével kell oktatni a szlovák nyelvet. Gyimesi ezt nagy előrelépésnek tartja, és hasonlóan vélekedik az oktatási államtitkár is.

„Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az oktatási módszer legfontosabb céljának azt tartjuk, hogy a tanulók megtanuljanak szlovákul” – mondta Síthová.

Szerinte van már kipróbált módszere is a szlovák nyelv oktatásának. „Létezik egy módszer, amit már jóváhagyott az Állami Pedagógiai Intézet, és amelyet már használnak néhány iskolában, ehhez pedig már léteznek segédeszközök is” – állítja az államtitkár.

Kötelező vagy csak lehetőség?

Nem egyértelmű, hogy az idegen nyelv tanítási módszerének használata csak lehetőség, vagy pedig kötelesség. Az államtitkár szerint ez csak lehetőség.

„Ez nem kötelesség, hanem lehetőség, amivel élhetnek a tanárok, ha akarnak, és olyan módszerekkel taníthatják a szlovákot, mint egy idegen nyelvet” – válaszolta az államtitkár arra a kérdésre, hogy szeptembertől minden iskolában kötelezően így tanítják-e majd a szlovák nyelvet.

Prékop szerint azonban az elfogadott törvény szövege nem lehetőséget ad, hanem utasít, vagyis az életbe lépésétől a szlovák nyelvet idegen nyelvként kell tanítani. „A törvény nem lehetőséget kínál fel, hanem előírja, hogy hogyan kell eljárni” – magyarázta Prékop.

A törvény szövege szerint inkább kötelezőnek tűnik, mert kijelentő módban arról ír a törvény, hogy a a szlovák nyelv és szlovák irodalom tantárgyat,

„olyan oktatási és nevelési módszerekkel és formákkal tanítják, mint az idegen nyelvet”.

Törvényben előírt – diszkriminatív? – módszer

Szerinte ez már abból a szempontból is furcsa, hogy sem egy más tantárgy, sem pedig egy más iskolatípus esetében nem törvény határozza meg az oktatás módszerét. „Az oktatás módszerének a kiválasztása az én tanári szabadságom, én tudom a legjobban, hogy az én gyerekeimnek, az én iskolámban milyen módszer felel meg a legjobban” – magyarázta Prékop, aki maga is alsó tagozaton tanít. –

Ez azt is jelenti, hogy minden tanár, aki más módszert használ az óráján, az törvényt sért. Ha más módszerrel tanítok az órán, akkor én törvényt fogok szegni.”

Ez a rendelkezés csak a magyar iskolában szlovák nyelvet tanító pedagógusokra vonatkozik.

Ezzel nem azt akarja mondani, hogy nem jó dolog, hogy lehetővé akarják tenni a szlovák, mint idegen nyelv oktatását.

„Ezt azonban nem a törvénybe kellett volna beleírni. Sokkal fontosabb lett volna, hogy jó segédeszközöket adjanak a tanárok kezébe – mondta Prékop. – Ez egy jól hangzó megfogalmazás, de a szakmához semmi köze.”

A módszer kötelező előírása ráadásul diszkriminatívnak tekinthető a nemzetiségi – elsősorban a magyar – iskolákban tanító szlováktanárok számára. „Ők ugyanazt tanulják az egyetemen, mint a szlovák iskolában tanító társaik, ugyanolyan diplomát kapnak, de a magyar iskolákban tanító szlováktanároknak a törvény előírja, hogy milyen módszert használjanak” – magyarázta Prékop.

Prékop Mária (Fotó: Facebook)

Az is keveredést okozhat, hogy az Európai Unióban az idegen nyelvek oktatásának megvan a szabályozott rendszere, az oktatás az A1-es szinttől a C1-es felé halad, és minden szintnek megvannak a követelményei.

„A szlovák nyelv esetében sem a tananyag, sem a tankönyvek nem ennek megfelelően vannak összeállítva” – mondta Prékop.

A módszer talán más, de a tananyag marad

A módszer azonban nem jelenti a tananyag szűkítését.

„Mindent meg kell majd tanulniuk a tanulóknak ezután is, amit eddig meg kellett, de más módszerrel – magyarázta a változást Síthová.

- A cél az, hogy a nyelvet jobban és könnyebben megtanulják, hogy élvezetesen tanuljanak. Tudatosítanunk kell, hogy ha a nyelvet nem olyan technikával tanulják, ami természetes számukra, figyelembe véve, hogy az anyanyelvük teljesen eltérő, akkor a tanítás maga is ellenállást vált ki.” Szerinte ez így működik Finnországban is, ahol a svéd és a finn nyelvet is tanulják a gyerekek.

Fél mondattól még nem leszünk Fimnnország

Prékop szerint azonban ősztől biztosan nem érezhetik magukat Finnországban a magyar tanulók a szlovák tanulása közben. „Ugyanaz a helyzet, mint a nemzetiségi oktatásügy meghatározásánál:

attól, hogy a törvénybe bekerült egy fél mondat, még mindenki ugyanúgy fog tanítani januárban is és szeptemberben is, mint most, mert a felkészültsége nem változik és ugyanabból a tankönyvből fog tanítani – mondta Prékop.

– Ráadásul az állami pedagógiai program már eddig is azt írta elő, hogy sokat kell kommunikálni a gyerekekkel. Ahol eddig is ennek megfelelően tanítottak, ott továbbra is így folytatják majd, ahol pedig inkább magoltattak, sok nyelvtant vettek, ott ezután sem lesz változás.”

Úgy véli, hogy sokkal fontosabb lenne a pedagógusok továbbképzését erősíteni, és jobb segédeszközöket biztosítani a tanároknak. „Attól, hogy törvénybe írják, még a rossz tanár nem tanul meg tanítani. Ráadásul mi nem ezt tanultuk az egyetemen. Csak az tudja használni ezt a módszert, aki a munka mellett képezte magát, megtanulta az új módszereket” – mondja Prékop. Szerinte előbb át kellett volna alakítani a tanárképzést, új tankönyveket készíteni, és utána előírni ezt a módszert.

- lpj-