Törvénytelenség Muzslán: kártérítést és bocsánatkérést vár a polgármestertől az öt éve leváltott igazgatónő

Most derült ki, hogy hónapokkal ezelőtt arról döntött a bíróság, hogy a muzslai Endrődy János Alapiskola korábbi igazgatónőjét annak idején jogtalanul váltották le, ami öt éve nagy port kavart a Párkányhoz közeli községben. Zalaba Zsófia ezt a bírósági határozatot eddig nem verte nagy dobra, de anyagi kártérítést és bocsánatkérést vár Farkas Iván polgármestertől, aki azonban nem sieti el a dolgot.

A képen jobbra Farkas Iván, az ő jobbján Zalaba Zsófia (Fotó: Ármai Adrián)

Ahhoz, hogy képbe kerüljünk, miről is szól ez a történet, vissza kell ugranunk 2017 nyarára. Ekkor éleződött ki a helyzet a muzslai alapiskola körül, amikor Farkas Iván polgármester nem nevezte ki Zalaba Zsófiát az intézmény élére, pedig a pedagógus az első megbízatási időszakát követően másodszor is megnyerte az igazgatói pályázatot. A település irányítója ideiglenesen Barusz Szerénát bízta meg az oktatási intézmény vezetésével, majd később úgy döntött, mégis pozícióba helyezi Zalabát. Teltek-múltak a hónapok, majd 2018 áprilisában Farkas leváltotta az igazgatónőt, mert szerinte „Zalaba Zsófia képesítése hiányos, az iskolában pedig a gyerekek között elharapódzott az erőszak és egymás megalázása”. Zalaba pár nappal később megkapta felmondólevelét is. A szülők akkor nem értettek egyet a polgármester döntésével, ezért többen a tiltakozás jeleként nem engedték iskolába a gyereküket, a tanárok nagy része pedig fekete ruhában jelent meg a munkahelyén.

Még abban az évben, azaz öt évvel ezelőtt a menesztett intézményvezető nem hagyta annyiban, és bírósági útra terelte az ügyet. Az igazságszolgáltatás malmai lassan őröltek, de aztán tavaly decemberben, illetve idén januárban ítéletet mondtak a bírák. Azért két időpontban, mert az elbocsátást, valamint az igazgatói posztról történő leváltást egymástól elválasztható két kérdésként kezelték. Míg a "kirúgásról" szóló perben az iskola volt az alperes, a pozícióból való elmozdítás kérdésében meg az önkormányzat, illetve annak vezetője, azaz tulajdonképpen maga a polgármester. Mindkét jogerős döntés Zalabának adott igazat, azaz, hogy ezek a lépések nem voltak jogszerűek, és ezzel kezdeni kellett valamit.

Zalaba Zsófia a lapunknak elárulta, hogy a muzslai általános iskola a bírósági határozatot követően még március második felében peren kívül megegyezett vele. Sőt, térítette a perköltséget és kompenzációt is fizetett. Azonban az önkormányzatot képviselő településvezetővel már nem ennyire egyszerű a megállapodás.

Az ügy rendezését hátráltatja az is, hogy a község ügyvédje az idei év elején távozott és a falu munkáját új jogi képviselő segíti. A tárgyalt eset kapcsán a feladat pedig az, hogy a bírósági döntés értelmében rendezzék az anyagi és az erkölcsi kártérítést.

Zalaba jelenleg az ipolyszalkai általános iskola igazgatójaként dolgozik, ami összefügg az anyagi kárpótlásának kérdésével. Szalka ugyanis Muzslától 21 kilométerre található, és az éveken át tartó ingázással járó kiadások, valamint az ebből fakadó időveszteség, továbbá a vezetői pótlék az, amit az intézményvezető "kiszámlázott" az alperesnek. A pedagógus a portálunknak elmondta, Farkas Iván felé hosszú hetekkel ezelőtt jelezte, hogy elvárja a nyilvános bocsánatkérést is, hiszen semmi alapja nem volt annak, ahogy vele öt évvel ezelőtt bántak, azonban eddig mindhiába. Zalaba utolsó kísérletet tesz még a peren kívüli megegyezésre, és amennyiben a polgármester nem hajlandó elfogadni a bírósági döntést, és mondvacsinált ürügyekre hivatkozva tovább húzza az időt, újabb pert akaszt a nyakába.

Közben április végén az is kiderült, hogy az MKP platform érsekújvári járási konferenciájának jelöltlistáján nem szerepel Farkas Iván, aki a Szövetség Országos Elnökségének is a tagja. Ez azt jelenti, hogy a politikus nem indul a szeptember végén esedékes előrehozott parlamenti választásokon.

Portálunk péntek óta próbálta elérni Muzsla polgármesterét, hogy véleményezze a bírósági döntést, annak következményeit, valamint hogy van-e összefüggés a vesztes per, illetve aközött, hogy nem jelölteti magát a választásokra, de Farkas telefonja öt napja ki van kapcsolva. Az önkormányzat egyik munkatársa kedden a Paraméternek azt jelezte, Farkas Iván nyaralni ment, és csütörtökön lesz majd elérhető.

(sárp)