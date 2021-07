Törvénytelenül költöttek eurómilliókat Covid-tesztekre Matovičék?

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Ránk tört megint a nyár, kedden forróságot hozott a déli szél, szerdára meg majd viharokat érlel. Csak mellesleg: a kánikulának semmi köze a forrófejűséghez. És persze kánikulában is lehet hideg fejjel döntéseket hozni… De miért is jut hírösszefoglalás közben mindez az ember eszébe…?

Jobb hideg fejjel együttműködni az igazságszolgáltatás illetékeseivel is

Egyik kollégája Tomáš Honz szerint Dušan Kováčik korábbi speciális ügyész tudta, hogy le fogják tartóztatni. Szomorúnak, depressziósnak tűnt, mondta Honz Kováčik keddi trágyalási napján a bíróságnak. Aki még a sitten a múlt héten talán forrófejűen jutott arra a döntésre a vádalkut is elutasítva, hogy ártatlan. Holott azóta több tanú is elmondta, annak idején valóban beavatkozott a Takáč-banda vezetőjét, Ľubomír Kudličkát érintő eljárásba. Speciális ügyészként biztosította, hogy a Speciális Ügyészi Hivatal ügyésznője ne nyújtson be panaszt a maffiózó, Ľubomír Kudlička szabadlábra helyezéséről szóló határozata ellen. Ezért cserébe Kováčik állítólag 50 ezer euró kenőpénzt kapott. Nem lenne neki mégis jobb hideg fejjel együttműködni az igazságszolgáltatás illetékeseivel is…?

Eurómilliók folytak el törvénytelenül?

Kováčik ügye, a Kováčik dolga, forrófejűen vagy hideg fejjel védekezik-e. A közbeszerzési hivatal dolga pedig az, hogy megvizsgálja, törvényesen zajlanak-e a közbeszerzések az állami megrendelések esetében. Nos, illetékesei hideg fejjel ki is derítették, hogy az Állami Tartalékalap (SŠHR) három alkalommal törvénybe ütközően járt el a koronavírus elleni tesztek beszerzése során. A döntés egyébként még nem jogerős, az Állami Tartalékalap ugyanis hideg fejjel megfellebbezte azt. Mi lesz ebből, vajon? Ami az állami szervek esetében lenni szokott...? Mindenesetre érdekes lesz odafigyelni arra is, hogy az ügyeletes pénzügyminiszter, Igor Matovič forrófejűen kicsodákat küld majd el a hír kapcsán melegebb vidékre tótágast állva a Facebookon...

Csak, hogy világos legyen, nem holmi fillérezésről nyilvánított véleményt az illetékes közbeszerzési hivatal:

2020 októberében az állam 39,5 millió eurót fizetett a tesztekért az Eurolab Lambda vállalatnak, 8,9 millió eurót az Abbott Laboratories Slovakiának, 3,9 millió eurót pedig a Juhapharmnak.

Homokszemek rongálják a kormányzati fogaskerekeket, sőt, magát a gépezetet

Közben befutott az Ako ügynökség, nyilván hideg fejjel kimunkált aktuális felmérése, amelyből minimum sejthető, bizony homokszemek rongálják a kormányzati fogaskerekeket. Sőt, magát a gépezetet. Az ugyanis nem lehet véletlen, hogy Peter Pellegrini ellenzéki pártja, a Hlas vezet toronymagasan a választási preferenciák versenyében. A kormányzó pártot és jórészt a kormányt is dirigáló Igor Matovič pedig egyszerű embereivel (OĽaNO) a preferenciaverseny negyedik helyére szorult. Nemcsak Richard Sulíkék liberálisai (SaS), de a tavaly még páriának számító Robert Ficónak is csak a háta közepét nézheti…

Van más újság is: Az egyesülésről maratoni alkudozást előadó három magyar párt fiktív, vagyis egyelőre nem létező Szövetsége sem jutna túl az 5 százalékos parlamenti küszöbön. Pedig az elmúlt két hónapban úgy tűnt a felmérési eredményekből, hogy de bizony. Csak nem arról van szó, hogy beérett a sok-sok forrófejű ellendrukker folyamatos acsarkodásának gyümölcse…?

A még nem létező Szövetség esete Matovič emberével

Mindegy is, nem biztos, hogy a rosszakaróknál van a Fekete Péter. Elég, ha az demostrálódik a pártok környékéről, hogy nem akarásnak nyögés a vége. A szlovákiai magyar közélet színpadáról ugyanis az jön le, hogy tulajdonképpen senkinek sem fűlik a foga az elkötelezett szövetkezéshez. Merthogy a felek egyáltalán nem szeretik egymást, nagyon enyhén szólva. Másrészt, kizárólag abban értenek egyet, hogy a szlovákiai magyarok érdekében a parlamentbe kellene kerülni. Abban viszont, hogy mi a szlovákiai magyarok érdeke, szinte semmilyen összhang nincsen az érintett politikusok és drukkereik között. A legfrissebb vihar a kisebbségi lavórban például az, hogy az MKP meg az Összefogás komoly partnernek tekintik Matovič ugyancsak facebookista emberét, Gyimesi Györgyöt, meg egy általa hizlalt trollt, a Híd politikusai pedig mivel szimpla hamiskártyásoknak tartják őket, elutasítják a bratyizást velük. Ezért aztán ignorálják is a Gombaszögi Nyári Tábort, ahol épp Gyimesiékkel kellene „eszmét cserélniük”... Azok után, hogy az elmúlt hónapban majdnem csak annyiban merült ki Matovič emberének tevékenysége, hogy egy minősített összeesküvés-elmélettel összekenjen néhány Híd-politikust, plusz a szlovákiai magyar kulturális élet évtizedek óta komoly szereplőinek tekintélyes hányadát. Csak azért, hogy minél többen észrevegyék őt...!

Ugyancsak friss fejleménye a Kisebbségi Kulturális Alapra támadó Gyimesi és az Alapot annak idején létrehozó Híd párt politikusai közti feszültségnek, hogy a Híd kedden levélben interveniált Zuzana Čaputová államfőnél: ne írja alá a Kisebbségi Kulturális Alapról (KKA) szóló törvény módosítását, amelyet a legutolsó ülésén fogadott el a parlament. A párt szerint a törvény diszkriminálja a kisebbségi kultúra egyes szereplőit, és hideg fejjel a kisebbségek megkérdezése nélkül fogadták el…