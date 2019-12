Tóth László Illyés Gyula-díjat kapott a Magyar Művészeti Akadémiától, egyszersmind a szervezet levelező tagja lett

December 3-án, szerdán, Budapesten megtartotta ez évi második közgyűlését a Magyar Művészeti Akadémia, ahol többek között kiosztották a szervezet tagozati díjait is.

Ez alkalomból – nem régi Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díja, illetve Tóth Árpád Műfordítói Díja után – munkássága újabb elismeréseként az irodalmi tagozat Illyés Gyula-díjával tüntették ki Tóth László József Attila-díjas költőt, írót, szerkesztőt. Rajta kívül az Akadémia további szlovákiai magyar személyiségeket is elismerésben részesített, így az építőművészeti tagozat díját Kubička Kucsera Klára művészettörténész, a színházművészeti tagozatét pedig Beke Sándor rendező, színházigazgató vehette át.

A közgyűlés ugyanekkor többekével együtt jóváhagyta Tóth László levelező tagságát is, így az MMA Dobos László, Mács József és Grendel Lajos halálával megfogyatkozott szlovákiai tagjainak száma – annak rendes tagjai: Duba Gyula, Tőzsér Árpád és Gál Sándor írók, valamint Nagy János szobrászművész mellett – ötre emelkedett.

Tóth mostani irodalmi díjával kapcsolatban megjegyzendő, hogy két évvel ezelőtt, 2017-ben az MMA művészetelméleti tagozatának Cs. Szabó László-díját is elnyerte. Ami azért is figyelemre méltó, mert a testület fennállása óta még nem volt rá példa, hogy az valakit két különböző területen végzett munkásságáért – ez esetben irodalom- és művelődéstörténeti, illetve szépírói eredményeiért – is kitüntetett volna.

(-)