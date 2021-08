Tovább csökkent a munkanélküliség

Az előző hónaphoz képest csökkent a munkanélküliség Szlovákiában. A nyilvántartott állástalanok aránya idén júliusban 7,66 százalékon állt. Ezenkívül nőtt az elérhető munkahelyek száma. Jelenleg 73 575 ilyen munkahely van. Mindezt pénteken közölte Milan Krajniak (Sme rodina) munka-, szociális és családügyi miniszter a privigyei járásbeli munkaútja során.

Fotó: TASR

A nyilvántartott állástalanok száma már négy hónapja folyamatosan csökken. Ezenkívül az év elejétől nő az elérhető munkahelyek száma. „Az elkövetkező hónapokban a munkaerőpiac stabilitására számítunk. A munkanélküliség hirtelen csökkenésével nem számolunk, mert a járványnak még mindig megvannak a hatásai. Ez alapján azt látjuk, hogy azoknak, akik a pandémia utáni helyzetben elveszíthetik a munkahelyüket, megvan a lehetőségük arra, hogy egy másikat találjanak” – állapította meg Krajniak.

A tavalyi év ugyanezen időszakához képest szerinte a tavaszi, illetve a téli járványhullám ellenére, körülbelül 5000-rel csökkent az anyagi szükséghelyzetben élők száma. „Többen közülük az ún. SOS-támogatást is kihasználták, de jelenleg már nem lehet ezért folyamodni. A rendszeres szociális segélyben részesülők száma tavaly nyár óta folyamatosan csökkent, még a járvány téli és tavaszi hulláma idején is” – magyarázta.

A tárcavezető egyúttal azt is kiemelte, hogy Szlovákia különféle régióiban a járvány ideje alatt is sikerült olyan projekteket előkészíteni, amelyek segítségével az álláskeresők új, szakképesítést igénylő munkahelyet találhatnak. Szerinte ennek példája a Brose Privigye társaság.

A regisztrált munkanélküliség átlagos értéke a Privigyei járásban is csökken, annak ellenére, hogy a bányászati tevékenység fokozatosan átalakul, ill. alábbhagy. Ez az arány egy százalékkal alacsonyabb az országos átlagnál. „A bányákból távozó álláskeresőket fokozatosan el tudjuk helyezni a munkaerőpiacon. Ezekből a számokból is látszik, hogy a régió életképes. Sőt, arra is van példa, hogy más régiókból ide költöznek az emberek, mert itt szakképzettséget igénylő munkahelyet találhatnak” – tette hozzá Krajniak.

TASR