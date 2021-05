Tovább enyhült a járványhelyzet Csehországban

Tovább javult az utóbbi napokban a járványhelyzet Csehországban.

Az egészségügyi minisztérium honlapján pénteken délelőtt megjelent kimutatásokból kitűnik, hogy csütörtökön ötszázra csökkent az új, igazolt koronavírusos fertőzöttek száma, ami 25 százalékkal kevesebb, mint egy hete. Legutóbb tavaly szeptember 1-jén volt ilyen alacsony a napi esetszám. Az új fertőzöttek száma március elejétől csökken; akkor naponta mintegy 17 ezer új fertőzöttet szűrtek ki a laboratóriumok.

Másfelől folyamatosan emelkedik az oltások napi száma. Andrej Babis kormányfő a Twitteren jelentette be, hogy szerdán és csütörtökön több mint százezer adag oltóanyagot adtak be a lakosságnak, ami új napi rekordot jelent. Az eddig beadott oltások száma 4,5 millió körül van. Mindkét adagot mintegy 1,37 millióan kapták meg. Csehországban csak az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóváhagyott oltóanyagokat használják. Már a 16 évesek is jelentkezhetnek az oltásra.

A koronavírus-járványban elhunytak száma eddig 30 088. Míg áprilisban a halálos áldozatok napi átlaga 84 volt, addig az utóbbi héten ez már tíz alá csökkent. A járvány terjedésének reprodukciós száma továbbra is jóval egy alatt van (0,71).

Az utóbbi hét nap százezer lakosra eső új országos esetszáma már harminc alá csökkent. A kormány számára ez a mutató mérvadó az óvintézkedések enyhítése terén. A kabinet már korábban közölte: akkor kezdi meg a közéleti korlátozások enyhítését, ha ez a mutató 100 alá esik. Erre május 12-én került sor.

A kórházakban 669-en vannak, és számuk folyamatosan csökken. A kórházak már visszatértek a korábbi megszokott munkarendjükhöz.

A cseh kormány május elejével kezdődően fokozatosan feloldja az óvintézkedéseket. A pénteki legújabb döntés alapján a jövő héten már kinyithatnak a vendéglők belső terei is, a kültéri teraszok hétfő óta vannak nyitva. Az általános és középiskolások már visszatértek a tantermekbe. A stadionokba az óvintézkedések betartása mellett korlátozott számban visszatértek a nézők, és rövidesen nyithatnak a szállodák, a színházak és a mozik is.

Adam Vojtech egészségügyi miniszter pénteken bejelentette, hogy Csehország és hét ország - köztük Magyarország és Szlovákia - között hétfőtől teljes mértékben szabadon utazhatnak mindazok, akik már megkapták valamelyik oltóanyag első adagját.



