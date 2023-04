Tovább nyomul a Magyar Fórum, újabb partnereket szerzett

Közös memorandumot írt alá az együttműködésről a Magyar Fórum, a Polgári Demokrata Párt (ODS), a Demokrata Párt (DS), a Za regióny és a Roma Koalíció Pártja (SRK). Simon Zsolt azt vallja, hogy ez a lépés ahhoz fontos, hogy a szlovákia magyarságnak újra parlamenti képviselete legyen.

Magyar-szlovák koalíciót épít a Simon Zsolt vezette Magyar Fórum. Célja az, hogy a magyar politikusok nagyobb számban bejussanak a parlamentbe, és ehhez néhány kisebb szlovák tömörüléssel is hajlandó együttműködni. Április elején már beszámoltunk arról, hogy közösen indul a választásokon a Magyar Fórum és az ODS, és már akkor is lehetett tudni, hogy más szervezetekkel is tárgyalásokat folytatnak. Péntektől tehár már ott tartunk, hogy öt párt indulna karöltve egyetlen listán, ahol majd mindegyik tömörülés neve fel lesz tüntetve egymás mellett.

A jelöltek pozíciójáról, sorrendiségről még csak nagy vonalakban egyeztek meg, erre még van elég idejük, arról nem beszélve, hogy a lista még nyitott további független szakemberek, politikusok előtt is. Ezért van az, nyilatkozta lapunknak Simon, hogy még az sem lezárt kérdés, hogy ki lesz a listavezető. Simon szerint ez a kezdeményezés az egyedüli reális együttműködés a a jobbközép térfélen, aminek a Magyar Fórum adja az alapját.

Tíz nappal ezelőtt került pont a találgatás végére, vajon a Magyar Fórum és a Szövetség meg tud-e egyezni a hazai magyar pártok közös indulásáról. Ez nem jött össze, és Simon szerint a legnagyobb akadályt a Szövetség Magyar Konzervatív Platformja (SzMKP) jelentette, amelyiknek a képviselői el sem jöttek az utolsó egyeztetésre.

(sp)