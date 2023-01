TRAGÉDIA: Holtan találták meg az eltűnt nőt és hároméves fiát

Öt nap után holtan találták meg azt a 40 éves nőt és hároméves fiát, akinek a csehországi Pec pod Sněžkou településhez közeli Óriás-hegységnél (Krkonoše) veszett nyoma – írja a TN.cz.

Fotó: Twitter/ Policie ČR

Jana Kovářovát és fiát, Adamkot múlt héten szerdán látták utoljára. Keresésükbe 150 rendőr, mentős, valamint a nemzeti park munkatársa kapcsolódott be, hétfőn pedig a lengyel félről is érkezett segítség.

A cseh rendőrség hétfői tájékoztatása szerint a keresést Růžová hora környékére összpontosították, mivel egyes szemtanúk beszámolói szerint szerdán látták ott a nőt és fiát, ahogy kiszálltak a sífelvonóból. A hegyi mentőszolgálat attól tartott, hogy innen a Portášky menedékház felé vették az irányt.

A nőt és fiát végül ezen a területen találták meg hétfőn, az eset körülményeit, valamint a halál okát vizsgálja a rendőrség.

A nő élettársa jelentette be múlt héten Jana Kovářová, illetve közös gyermekük eltűnését. Autóval érkeztek Pec pod Sněžkou településbe, ahol egy panzióban szálltak meg. A panzió tulajdonosa pénteken kora este jelentette be a rendőrségnek, hogy december 27-én látta utoljára a nőt – noha az autója még mindig ott állt a szálláshely előtt. A szobában voltak a nő és fia holmijai is, őket viszont sehol sem találták.



(TN.cz)