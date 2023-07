TRAGIKUS BALESET: Egy beláthatatlan kanyarban jött szembe a dombról lefele tartó magyar biciklisekkel a Hyundai

A 41 és 53 éves balassagyarmati magyar férfi gyakorta jártak kerékpártúrára, most viszont mindketten belehaltak egy rendkívül szerencsétlen karambolba.

Rendőrségi felvételek - további fotókért kattints!

Tragikus közlekedési baleset történt Ábelfalván (Losonci járás). Egy személyautó belehajtott két magyarországi biciklisbe. Mindkét kerékpáros a helyszínen életét vesztette - írtuk korábban. A biciklisek egyébként hárman voltak, a harmadiknak viszont szerencséje volt, hogy egy kicsit lemaradt a többiektől. Két perccel a baleset után érkezett meg a helyszínére.

A helyszínre mentőket és mentőhelikoptert is rendeltek, de sajnos már nem tudták megmenteni az elgázolt biciklisek életét. A 34 éves fiatalember által vezetett Hyundai Santa Fe pedig annyira összetört, mintha egy másik autóval ütközött volna.

A biciklisek egy dombról lefele tartottak, amikor egy beláthatatlan kanyarban találkoztak a szemből érkező autóval. Jaroslav Maslen, Ábelfalva polgármestere elmagyarázta, hogy a biciklisek haladtak lefele, az autó pedig nagy sebességgel felfele. Az autóban utazó egyik személy a Joj TV-nek arról számolt be, hogy az egyik biciklis az út egyik oldalán, a másik a másikon érkezet szemből, és már nem tudták elkerülni az ütközést.

"Még most is sokkos állapotban vagyok. Amikor kiszálltam először egy végtagot láttam meg. Azonnal hívtam a 112-t" - mondta a Markízának. A tűzoltókat brutális látvány fogadta a helyszínen, a törmelékek mellett leszakadt végtagokat is össze kellett szedniük.

A sofőr alkoholtesztje negatív lett, a Joj TV szerint viszont nem is ülhetett volna volán mögé, mert korábban bevonták a jogosítványát.

A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.

(Joj TV, Markíza)