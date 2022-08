Traktoristákat vertek a Kuffa-fivérek, bemutatták, milyenek azok a maffiapraktikák

Az Aktuality.sk megszerezte azokat a telefonnal készített videófelvételeket, melyeken a Kuffa-fivérek és a poprádi Heba nevű agrárvállalat munkatársai közti incidensek láthatók. A Kuffa-fivérek Štefan Kuffa parlamenti képviselő fiai, Filip Kuffa parlamenti képviselő testvérei. Ők nem szerepelnek a videókon, őket viszont egy másik Kuffa-fivérrel, Gregorral együtt veszélyes fenyegetéssel gyanúsítja a rendőrség, mint azt már korábban megírtuk.

Štefan Kuffa és fia, Filip (Fotó: TASR)

Štefan Kuffa és két fia, Filip és Gregor a rendőrség szerint véletlenül botlott az egyik konkurens gazdába, akit megpróbáltak kirángatni az autójából, közben azzal fenyegették, hogy lelövik, illetve hogy majd most megtudja, milyenek azok a maffiapraktikák. Ezt viszont már incidensek sorozata előzte meg, amelyeket bizonyos mezőgazdasági területeken való gazdálkodás körüli vita váltott ki. Vélhetően ezek kicsúcsosodása volt.

Az Aktualitynek most a korábbi incidensek során készült videókat sikerült megszereznie. Az egyiken, ami tavaly júniuis 4-én a Kuffa család több tagja egy traktoristát akadályoztak a haladásban, amikor máriatövist vetettek a vitatott mezőgazdasági területre. Gregor Kuffa és a Heba cég is ugyanazt a területet igényelte, a videón látható incidens pedig tavaly tavasszal történt. Gregor a traktor elé állt, majd odahívta a feleségét, Ivanát is, aki a kezében tartotta akkor kétéves kisfiukat. Velük volt Marek Kuffa kiskorú fia is.

"Iva gyere ide, állj ide a traktor elé. Ha átgázolnak rajtad, akkor átgázolnak, és rajtam szintén" - mondta.

A traktoristák végül abbahagyták a vetést és visszatértek a cégük telephelyére. Még aznap délután viszont két másik Kuffa-fivér, Marek és Rafael ellátogatott a cég Ľubica községbeli telephelyére,majd vulgáris sértegetésbe kezdtek. Rafael rátámadott arra a traktoristára, amelyik állítólag arra utasított, hogy a traktor mozduljon meg Gergor Kuffa és a családja felé a délutáni órákban. Kirángatta őt az udvarra, majd a földre teperte le és leszorította a lábával. Marek Kuffa eközben a másik traktoristát kezdte bántalmazni, majd szintén kiráncigálta őt az udvarra és ott folytatta. Ezután a cég munkatársnőjére is rátámadott, aki videóra rögzítette az incidenst. A két traktorista egyike orvosi ellátásra szorult.

Ezután tettek büntető feljelentést Kuffáékra, mégpedig testi sértésért és 7500 eurónyi elmaradt haszonért, ami vélhetően a vetés befejezésével függött össze. Feljelentést tett ugyanakkor Gregor Kuffa is, az ellene és családja ellen irányuló "négyszeres gyilkossági kísérlet" miatt.

Marek Kuffát tavaly ősz óta rablással és garázdasággal, Rafael Kuffát pedig garázdasággal gyanúsítják.

A Kuffa családnak ennél több incidense is volt a múltban.

A képviselő apát, Štefan Kuffát például 2015-ben azzal gyanúsították meg, hogy lökdösni kezdett egy 79 éves asszonyt fia, Michal Kuffa feketén felépített objektuma előtt a lőcsei járásbeli Pavľany községben. Válaszul egy pofont kapott az idős nőtől. Štefan Kuffa ezután hivatalos személy elleni erőszakért tett feljelentést a nyugdíjas nő ellen.

2019 májusában a TA3 televízió készített egy riportot arról az esetről, mely során Marek Kuffa egy erdei munkást támadott meg Ľubica község közelében.

(Aktuality)