Trianoni sokk: egy meghívó elfogadása miatt kapott hajba a Híd egykori és mostani tagja

Méltatlan módon, de elkerülte a figyelmünket, hogy Csehszlovákia megalakulása évfordulójának alkalmából másfél hónapja, október 18-án szlovák parlamenti delegáció utazott Párizsba, ahol sűrű programot bonyolított le. Mégpedig olyat, hogy az vitát gerjesztett a magyar ajkú képviselők között is.

Az eseményt, - vagy ahogy azt a házelnök stábja nevezte, munkalátogatást - lelkiismeretesen dokumentálta Andrej Danko csapata a küldöttség vezetőjének közösségi oldalán.

A törvényhozás SNS-es elnöke rengeteg képpel illusztrálta ez a franciaországi utat, hogy kikkel találkozott, merre járt, milyen témákban folytatott eszmecserét a tárgyalópartnereivel. Sőt, egy videót is felrakott erről a kiruccanásról, ahol nyomon követhető az ottani programja, beleértve azt is, hogy Danko megtekintette a trianoni békeszerződést is.

Azt az első világháborúban vesztes Magyarország új határait felrajzoló és jogfosztó békediktátumot, amit 1920. június 4-én a Versailles-i kastély parkjában található Nagy-Trianon-palotában írtak alá.

Ennek a szlovákiai küldöttségnek volt a tagja a törvényhozás külügyi bizottságának elnöke, a hidas Cséfalvay Katalin is, akivel kapcsolatban a szlovák hírügynökség a látogatással összefüggésben meg is jegyezte, hogy francia vezető politikusokkal folytatott eszmecserét, amelynek a fő témája Franciaország történelmi szerepe volt Csehszlovákia száz évvel ezelőtti megalakulásában.

A Híd pártnak a 2016-os kormányalakításkor hátat fordító Simon Zsolt képviselőnek nem jött be, hogy Cséfalvay részt vett ezen a franciaországi programon. Ezt a blogján meg is írta, mondván "a méltó magyar képviselet szerintem nem összeegyeztethető azzal, hogy egy szlovákiai magyar politikus részt vegyen a Csehszlovákia megalakulásának 100. évfordulója kapcsán tartott ünnepségeken, főleg nem Párizsban",

mert azt "mint magyar ember képtelen vagyok"megünnepelni, "mert ami nekik győzelem, az nekünk veszteség volt."

Cséfalvay is reagált a fejleményekre, legfőképpen pedig képviselőtársa blogbejegyzésére. Portálunknak küldött válaszában leszögezte:"Azt gondoltam,

Simon Zsolt a külügyi bizottság tagjaként tisztában van azzal, hogy mivel jár egy bizottsági elnöki pozíció. Például azzal is, hogy az EU társtagországának a meghívását elfogadom - ami egyébként az első világháború befejezéséről szólt.

Azt is sajnálom, hogy ahelyett, hogy szakmai témákhoz szólna hozzá érdemben, pótcselekvésként más témát próbál meglovagolni és így kerülni be a sajtóba." - zárta sorait a szlovák törvényhozás külügyi bizottságának vezetője

