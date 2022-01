Trippier távozik az Atléticótól és a Newcastle játékosa lesz

Spanyol sajtóértesülések szerint elhagyja a La Ligában címvédő Atlético Madrid labdarúgócsapatát Kieran Trippier, aki visszatér hazájába és a Newcastle United játékosa lesz.

Kieran Trippier (Fotó: TASR/AP)

A 31 éves angol futballista átigazolásáról több spanyol lap is beszámolt, az AS pedig azt írta, a következő napokban a hivatalos bejelentésre is sor kerül.

A 35-szörös válogatott védő 2019-ben szerződött az Atléticóhoz a Tottenham Hotspurtől, most pedig a spanyol média információi szerint "családi okokra" hivatkozva tér vissza Angliába. Trippier felesége és két gyermeke nem költözött át Spanyolországba a játékossal, aki két és fél év után szeretne mihamarabb visszatérni családja mellé.

Az AS értesülései szerint a Newcastle 15 millió euró körüli összeget fizet a madridi klubnak a jobbhátvéd játékjogáért, az Atlético pedig már keresi a futballista utódját.

(MI)