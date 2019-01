Trnka megúszta, neki nem kell a bíróságon magyarázkodnia Sátor Lajos miatt

Dobroslav Trnka 2004 és 2011 töltötte be a főügyészi posztot. Jelenleg a Főügyészség ügyészeként dolgozik (Fotó: TASR)

A rendőrfőnököt január 10-ére idézték be tanúként a beszetercebányai börtönben zajló tárgyalásra, és arról fogják faggatni, hogyan találkozott 2010-ben Sátor Lajossal, aki véget akart vetni évtizedes menekülésének, és ehhez akarta kérni az akkoriban a Szervezett Bűnözés Elleni Hivatal (ÚBOK) közép-szlovákiai részlegének vezetőjeként dolgozó Lučanský segítségét.

Dobroslav Trnka - aki jelenleg a Főügyészség ügyészeként dolgozik - szintén találkozott Sátor Lajossal, 2009-ben, amikor még az országos főügyészi posztot töltötte be. Trnkát nem idézték be tanúként a perre, a január 9-i tárgyalási napon - a Speciális Ügyészség ügyészének javaslata alapján - csupán felolvasták a rendőrségi vizsgálat idején történt kihallgatásának jegyzőkönyvét, pontosabban annak releváns részleteit.

A szóban forgó találkozóra a dunaszerdahelyi járásbeli Albáron került sor. Mivel Trnka baráti viszonyt ápol a község polgármesterével, gyakran járt arrafelé. A polgármester sofőrje, D. Péter - aki korábban a csallóközi bűnszervezet tagja volt - tavaly novemberben vallott arról, hogyan szervezte meg a találkozót Sátor Lajos kérésére, a polgármestert megkerülve, Trnka tudta nélkül. Elmondása szerint kifigyelte, mikor megy horgászni a helyi halastóhoz a főügyész, majd amikor ez megtörtént, értesítette Sátort, aki motorral odahajtott.

A bírósági szenátus által ismertetett kihallgatási jegyzőkönyv tartalma egybevág a D. Péter által korábban elmondottakkal.

"„Este volt, az egész körülbelül tíz percig tartott. (... ) Semmi komoly nem történt. A hozzáállásából úgy tűnt, hogy elege van a menekülésből”

- áll Dobroslav Trnka vallomásában. Az akkori főügyész azt állítja, azt tanácsolta Sátornak, hogy mivel elfogatóparancs van érvényben ellene, jelentkezzen a rendőrségen. Trnka később hivatali feljegyzést is készített a történtekről. Nemcsak a bűnszervezet vezetője környékezte őt meg, hanem a vádlottak padján ülő Kádár Krisztián is - ő szintén azt akarta elkerülni, hogy börtönbe kelljen vonulnia. A főügyész neki is ugyanazt tanácsolta: forduljon a rendőrséghez. Ennek ellenére később Kádár 300 ezer eurót küldött Trnkának D. Péteren keresztül, azonban a pénz nem jutott el a főügyészhez.

"A nekem szánt 300 ezer euróról nem tudok semmit"

- mondta rendőrségi kihallgatásakor Trnka.

A január 9-i tárgyalási nap programja végig csak a különböző kihallgatások jegyzőkönyveinek felolvasásából állt. Bár négy tanút is beidéztek, mindannyian megtagadták a vallomástételt, mivel olyan bűncselekmény kapcsán hallgatták volna ki őket tanúként, amely miatt hamarosan a Dunaszerdahelyi Járásbíróság vád alá helyezi őket.

A négy tanú vallomás nélkül távozott, ugyanis nem lehet őket tanúként kihallgatni olyan ügyben, melyben egyszerre vádlottak is (Fotó: Paraméter)

Mindegyiküknek a bűnszervezet 2007-ben Dióspatonyban beindított illegális cigarettagyárához volt köze - hárman ott dolgoztak, a negyedik személy pedig a szükséges gyártósor beszerzésésében segített.

(db)

