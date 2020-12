A Trónok harca sztárja mérgező szuperhőst alakít egy remake-ben

Peter Dinklage szuperhőst alakít a The Toxic Avenger (toxikus bosszúálló) remake-jében - írta meg a Variety.com.

-illusztráció- (Fotó: AP)

Dinklage a film központi figuráját, Melvint alakítja, aki megváltozik, miután nagy mennyiségű mérgező hulladékba lökik, és Toxi néven szuperhőssé válik. Így akarja megmenteni fiát, barátait és közösségét a korrupciótól és kapzsiságtól.

A Legendary Pictures produkciós cég lehel új életet a Troma Entertainment 1984-es filmjébe, az új változatot Macon Blair írja és rendezi. A Troma Entertainment részéről Lloyd Kaufman és Michael Herz közreműködik producerként.

Az eredeti The Toxic Avenger kultuszfilmmé vált, készült belőle musical, rajzfilmsorozat és Marvel-képregény is. Ez a Troma Entertainment legnagyobb sikere, Toxi a cég kabalájává is vált.

Peter Dinklage 2011 és 2019 között a Trónok harca című világsikerű sorozatban alakította Tyron Lannistert, szerepéért négy Emmy-díjat és egy Golden Globe-díjat is kapott.

(MTI)