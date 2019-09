TRÓPUSI VIHAR: Több mint ezer embert evakuáltak Houstonból - VIDEÓ

A texasi kormányzó a déli tagállam 13 megyéjét katasztrófa sújtotta területnek nyilvánította és ezeken a helyeken kötelező kiürítést rendelt el, miután a trópusi vihar az állam déli részein tombol.

Sgt. Brawner gives a lift to an @AldineISD student looking for higher ground #HouNews #imelda pic.twitter.com/E6WMFScPkB