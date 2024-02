Trump bátorítani akarja Oroszországot, hogy támadja meg a NATO-tagországokat, amelyek nem fizetnek

A dél-karolinai Conwayben helyi idő szerint szombaton tartott gyűlésen Donald Trump republikánus elnökjelölt, korábbi elnök azt mondta, nem védi meg azokat a NATO-tagországokat, amelyek nem fizetnek be eleget az észak-atlanti szövetségbe.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin a 2017-es G20-as csúcstalálkozón (Fotó: AP/TASR)

A 444 a BBC-re hivatkozva emellett közölte azt is, hogy „ösztönözni” fogja Oroszországot, hogy támadjon meg minden ilyen NATO-tagállamot.

A gyűlésen Trump felidézett egy, a NATO vezetőivel korábban, amerikai elnökként tartott találkozót. Ezen egy nagy ország vezetője, akit nem nevezett meg, a NATO tervezett védelmi kiadásainak nem teljesítésére utalva azt kérdezte tőle: "Nos, uram, ha nem fizetünk, és Oroszország megtámad minket - megvéd minket?". Trump elmondta, hogy a kérdésre azt válaszolta: "Nem fizetnek? Elmulasztották kötelességüket? Erre az említett vezető azt felelte, mondjuk, hogy ez megtörtént, mire Trump közölte vele: Nem, nem fogom megvédeni magukat. Fizetniük kell".

A Fehér Ház szombaton visszautasította a volt elnök megjegyzéseit, amelyek szerint nem védi meg a NATO-szövetségeseket egy esetleges orosz támadástól. Andrew Bates szóvivő, akit Trump kijelentéséről kérdeztek, azt mondta: "Gyilkos rezsimek inváziójának bátorítása legközelebbi szövetségeseink ellen megdöbbentő és zavarba ejtő - és veszélyezteti az amerikai nemzetbiztonságot, a globális stabilitást és az amerikai gazdaságot".

Trump előszeretettel lovagol azon, ki mennyit fizet be: 2014-ben, miután Oroszország annektálta a Krím-félszigetet, a NATO tagállamai megállapodtak abban, hogy 2024-re GDP-jük 2 százalékát védelmi kiadásokra fordítják. Trump már 2016-os kampányában is azzal fenyegetőzött, hogy az USA csak azokat az országokat védi meg esetleges megtámadásuk esetén, akik teljesítik ezt a 2 százalékos célkitűzést. 2022-ben 31 NATO-tagállamból hét teljesítette ezt a célkitűzést, ám miután Oroszország megtámadta Ukrajnát, más országok is elkezdték felpörgetni védelmi kiadásaikat - írja a 444.

(MTI/444