Trump civilizáltabb hangnemet szorgalmaz a politikai életben

Az elnök egy wisconsini nagygyűlésen - miközben ismét elítélte a történteket és ígéretet tett az elkövetők mihamarabbi kézre kerítésére - azt hangoztatta, hogy a politikai arénában szereplőknek fel kell hagyniuk politikai ellenfeleik becsmérlésével.

"Senkinek nem szabad a politikai ellenfeleit gazemberekhez hasonlítania, ami pedig gyakran megtörténik" - fogalmazott Trump. Azt hangsúlyozta, hogy a politikai erőszak, vagy az ezzel való fenyegetődzés az amerikai demokrácia elleni támadás. "Egyetlen nemzet sem lehet sikeres, ha eltűri az erőszakot vagy az erőszakkal történő fenyegetődzést, mint a politikai megfélemlítés eszközét" - szögezte le. Hozzátette, hogy az ilyen magatartást erőteljesen vissza kell utasítani és határozottan el kell járni vele szemben. Szorgalmazta azt is, hogy a politikai élet szereplői hagyjanak fel egymás morális lejáratásával.

Donald Trump üzent a sajtónak is. "A médiának szintén megvan a maga felelőssége abban, hogy megteremtse a civilizált hangnemet és abbahagyja a végtelen ellenségeskedést, az állandó negatív, gyakran hamis alapokon nyugvó támadásokat és ilyen történetek tálalását" - hangsúlyozta. "Azt akarjuk, hogy mindenki békességben és harmóniában éljen együtt, erre képesek is vagyunk és ez meg is fog történni" - fogalmazott.

Szerda délután Hillary Clinton - Trump demokrata párti vetélytársa a 2016-os elnökválasztáson - a megosztottsággal terhes politikai légkört okolta a robbanószerkezetek elhelyezéséért. Jeff Zucker, a CNN hírtelevízió elnöke kifejezetten Donald Trumpot és a Fehér Ház szóvivőjét, Sarah Huckabee Sanderst tette felelőssé a történtekért, mert - mint fogalmazott - "nincsenek tisztában azzal, hogy a szavak számítanak".

Szerdán robbanószerkezetet, vagy fehér port tartalmazó csomagokat küldtek a Clinton-házaspár, Barack Obama volt elnök és további három demokrata párti politikus - Debbie Wasserman Schultz floridai, Maxine Waters kaliforniai képviselők, valamint Eric Holder, az Obama-kormányzat volt igazságügyi minisztere címére. Gyanús csomagot küldtek a CNN hírtelevízió New York-i szerkesztőségének épületébe is, amelyet rövid időre kiürítettek. A CNN szerint azt a csomagot John Brennannak, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) volt igazgatójának, a hírtelevízió rendszeres kommentátorának szánták.

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) szerdán este megerősítette, hogy a robbanószerkezetek hasonlatosak egymáshoz, valószínűleg egy helyről származnak. Az FBI azt is közölte: a kezdetleges szerkezetek egyike sem robbant volna fel, és a CNN szerkesztőségébe küldött fehér por is ártalmatlan volt.

A héten először Soros Györgynek a New York államban lévő Katonah településen lévő villája postaládájában helyeztek el robbanószerkezetet, amelyet az egyik alkalmazott talált meg. Az esetet terrorcselekménynek minősítették, és a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) keddtől terrorelhárító szakembereket küldött minden olyan New York-i helyszínre, amelynek bármi köze is van Soroshoz.



(MTI)