Trump harckocsikat akar vezényelni az északkelet-szíriai olajmezőkhöz

A CNN amerikai hírtelevízió úgy értesült a washingtoni védelmi minisztérium tisztségviselőitől, hogy "viszonylag hamar" megindulhatnak az amerikai harckocsik a kelet-szíriai olajmezők felé. A források szerint ezek a harckocsik nem kizárólag az olajkitermelési infrastruktúrát fogják védelmezni, hanem segítenek az Iszlám Állam még hátramaradt harcosaival szembeni küzdelemben és a kurdok vezette Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű milícia helyi erőinek kiképzésében is.

A CNN jelentése szerint egyelőre nem világos, hogy véglegesen jóváhagyott tervről van-e szó, illetve hogy pontosan hány harckocsi megindítását tervezik, de annyi bizonyos, hogy az előkészületek folyamatban vannak egy ilyen lépésre.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön a Twitteren azt írta, az amerikai hadsereg továbbra is részt vesz a szíriai olajmezők biztonságának garantálásában. Egyúttal utalt arra is, hogy "a kurdok" fontolóra vehetnék, hogy az olajmezők térségébe települjenek át.

„Nagyon élveztem a beszélgetést Mazlúm Abdival (az SDF parancsnokával). Ő nagyra értékeli, amit tettünk, és én is nagyra értékelem, amit a kurdok tettek. Talán itt az ideje, hogy a kurdok meginduljanak az olajmezők térsége felé” - fogalmazott az amerikai elnök.

I really enjoyed my conversation with General @MazloumAbdi. He appreciates what we have done, and I appreciate what the Kurds have done. Perhaps it is time for the Kurds to start heading to the Oil Region!