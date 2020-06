Trump leváltotta a manhattani főügyészt, miután a szövetségeseit piszkálta!

William Barr amerikai igazságügyi miniszter szombaton bejelentette, hogy kérésére Donald Trump amerikai elnök felmentette posztjáról Geoffrey Berman Dél-New York-i ügyészt, aki előző nap Barr ilyen értelmű bejelentése ellenére közölte, hogy nem hajlandó lemondani.

Geoffrey Berman, a leváltott főügyész (Fotó: AP/SITA)

Berman és hivatala Trump több szövetségese ellen is eljárást indított.

Barr levélben értesítette Bermant a döntésről, amelyben azt írja: meglepte, hogy az ügyész nem hajlandó lemondani, ami miatt "meglehetősen csalódott". Az igazságügyi miniszter szerint Berman közbotrányt csinált a közszolgálatból.

"Arra kértem az elnököt, hogy a mai nappal mentse fel Önt hivatalából, és ő ezt meg is tette" - írja levelében Barr. Tájékoztatta az ügyészt egyúttal, hogy eddigi helyettese, Audrey Strauss veszi át a feladatait, amíg végleges utódát kinevezik.

William Barr péntek este közleményben tudatta, hogy Berman távozik posztjáról, amire reagálva az ügyész bejelentette, hogy erről a miniszter közleményéből értesült, és esze ágában sincs lemondani.

Berman és irodája képviselte a vádat Michael Cohen, Trump korábbi személyes ügyvédje ellen, akit el is ítéltek. Emellett Berman vizsgálódott abban az ügyben is, hogy Trump jelenlegi ügyvédje, Rudy Giuliani jogszerűen járt-e el, amikor adatokat gyűjtött Ukrajnában Trump politikai ellenfeleiről. Giuliani két korábbi üzlettársa ellen is eljárást indított.

Berman korábban Trump átadás-átvételt irányító csapatának tagja volt, miután a leendő elnök megnyerte a választást. 2018-ban került a Dél-New York-i körzeti ügyészség élére, azt követően, hogy Trump az elődjét is leváltotta.

