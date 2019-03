Trump már javában építi a 2020-as elnökválasztási kampányának infrastruktúráját

Donald Trump elnök már javában építi a 2020-as elnökválasztási kampánya infrastruktúráját - értesült a The Washington Post című lap.

A keddi szám szerint a Trump-kampány korábbi szlogenjét - Tegyük naggyá Amerikát! - a 2020-as választási kampányban új jelszó váltja fel: Őrizzük meg Amerikát nagynak! A határőrizet erősítésének fontossága mellett hangsúlyos lesz a gazdaság és a kereskedelempolitika eredményeinek hangoztatása.

Az elnöki kampány elsősorban Floridára, Pennsylvaniára és a középnyugati államokra összpontosít majd. Ezekben az államokban 2016-ban ugyan győzött Donald Trump, ám a jelenlegi felmérések szerint e térségekben sokat veszített népszerűségéből. Egyes tanácsadói - a The Washington Post értesülései szerint - kifejezetten aggódnak amiatt, hogy az elnök a női és az elővárosi szavazók körében vesztésre áll.

Azt az egyébként Donald Trumppal nem rokonszenvező lap is elismeri, hogy Trump mögött - a különböző vizsgálatok ellenére is - a Republikánus Párt egységesen sorakozott fel, a 2016-os kampány idején alakult "soha Trumpot" csoport a párton belül teljesen eltűnt. A Republikánus Országos Bizottság (RNC, azaz a párt vezető szerve) pedig már megkezdte egy, a 2016-ban alkalmazottnál is kifinomultabb módszerekkel készített adatbázis összeállítását. A kampánystratégia az úgynevezett ingadozó - vagyis mindig másként szavazó - tagállamokat veszi célba, és erőteljes és agresszív lesz Floridában, Ohióban, Michiganben és Wisconsinban.

Az újraválasztást segítő erőfeszítések már eddig is több mint 100 millió dollárt hoztak, elsősorban kis adakozóktól, a nagy támogatók pedig még nem is tették meg felajánlásaikat. Ez pedig azt vetíti előre, hogy Donald Trump rekord nagyságú összeggel kampányolhat majd - vélekedett a The Washington Post.

A Trump-kampány központja a Washington melletti Arlingtonban lesz, illetve már működik is. Kiszivárgott hírek szerint külön médiacsapat foglalkozik majd a Trumpot bíráló média elleni küzdelemmel.

A lap idézte Brad Parscale kampánymenedzsert, aki így fogalmazott: "az amerikai történelem legnagyobb választási hadjáratát hívjuk életre, egy megállíthatatlan apparátus követi és hajtja végre majd Trump elnök stratégiáját".

Idézte a lap az egyik nagy republikánus támogatót, Dan Eberhartot is, aki szerint "minél megosztottabb és szélsőségesebb a demokrata tábor, annál jobb Trumpnak". A denveri olajipari milliomos vállalkozó hozzátette: "a demokraták jelenleg azon vannak, hogy túlszárnyalják egymást a szélsőbaloldali populista eszmék hangoztatásával, de a demokraták előválasztásai alkalmával Trumpnak muszáj tartózkodnia attól, hogy ezekre rámutasson".



MTI