Trump a Mueller-jelentésről: A dokumentum egyes megállapításai "marhaságok"

A 448 oldalas dokumentumot "Őrült Mueller-jelentésnek" nevezve Donald Trump azt írta, hogy a róla tett kijelentéseket "dühös demokrata Trump-gyűlölők" fogalmazták meg. Koholtnak és teljességgel igaztalannak minősítette a rá nézve negatív kijelentéseket.

Hangsúlyozta, hogy a jelentés alapjául szolgáló vizsgálat "törvénytelenül elindított kacsa" nyomán kezdődött meg és soha nem lett volna szabad megtörténnie.

Statements are made about me by certain people in the Crazy Mueller Report, in itself written by 18 Angry Democrat Trump Haters, which are fabricated & totally untrue. Watch out for people that take so-called “notes,” when the notes never existed until needed. Because I never....